伊拉克北部兩車相撞事故致7人死亡

中評社北京3月3日電／據新華社報導，伊拉克交通局2日發表聲明說，該國北部薩拉赫丁省當天發生一起兩車相撞事故，造成7人死亡、6人受傷。



聲明說，當天，兩輛汽車在薩拉赫丁省一條連接巴格達和巴士拉的公路上相撞，導致7人死亡和包括兒童在內的6人受傷，傷者已被送往附近醫院接受治療。



聲明說，司機超速駕駛是這起事故的原因。



（來源：新華網）