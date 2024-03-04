社評：美應認識到中美經貿平等互利

中評社北京3月4日電(評論員 喬新生)3月1日，中國美國商會在北京舉行晚宴，美國駐華大使現場發言強調，政府每個內閣官員“和我都說，希望繼續和中國貿易”。此前2月28日，中國國務院總理李強會見美國商會會長兼首席執行官率領的美國商會訪華代表團，明確表示加強經貿合作對兩國是雙贏，中國歡迎美國企業繼續投資中國，中國對外開放的大門將越開越大。



這說明美國不打算與中國完全脫鈎。可是，美國似乎言行不一。美國政府已經決定對中國出口美國的產品特別是中國電動汽車及其零配件實施制裁措施。這標誌著美國對華經貿政策呈現出新的特點。



首先，從全面制裁，到有選擇制裁，美國力不從心。中美貿易關係如此緊密，以至於美國對中國實施制裁措施，最終導致美國自己受到嚴重損害。美國上屆政府發動的貿易戰客觀上導致美國進口商遭受重大損失。



中國一些企業對美出口減少，但是，中國對外貿易並沒有因此而發生實質性的變化。極端困難條件下，中國對外貿易仍然呈現出上升勢頭。中國向中亞國家、東盟國家出口大幅度增加。“堤內損失堤外補”，中國正在以自己的方式，加快中國對外貿易多元化步伐。



如果美國繼續對中國實施全面制裁措施，切斷兩國貿易關係，美國將會遭受更大損失。美國拜登政府決定恢復中美貿易合作。可是，美國希望掌握主動權，在一些關鍵技術和敏感領域，繼續對中國實施制裁措施。



正如人們所看到的那樣，中國在光伏發電、風力發電設備製造方面，在電動汽車及其零配件製造方面具有絕對的優勢。美國採取重點突破的方式，試圖遏制中國在新能源和電動汽車產業領域發展的步伐。



從美國商務部長雷蒙多發表的系列講話中人們可以看出，商務部長把主要精力用於分析研究中國技術優勢方面，千方百計地遏制中國新能源產業和電動汽車產業的發展。這種重點盯防策略，給中國新能源汽車產業發展帶來風險。



中國企業採取切實有效的措施，尋求各個擊破。中國不僅通過與加強與越南、墨西哥等國家的合作，繞開美國的貿易制裁措施，而且通過出口技術和主要零配件，解決整車出口所面臨的困難。中國在對美貿易方面所採取的措施，目的就是要減少摩擦，盡可能地確保中美在新能源產業的領域特別是在光伏發電和電動汽車產業領域實現互利雙贏。



由於中國在光伏發電設備方面具有非常大的競爭力，美國進口商通過第三方，進口中國的光伏發電設備。中國新能源汽車性價比相對較高，美國一些企業正在尋求通過各種方式，與中國開展合作。

