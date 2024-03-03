外交部副部長孫衛東出席文萊國慶招待會

（來源：外交部網站） 中評社北京3月3日電／據外交部網站報導，2024年3月1日，外交部副部長孫衛東應邀出席文萊駐華使館舉辦的文萊國慶40周年招待會。



孫衛東祝賀文萊國慶40周年，表示中文傳統友誼源遠流長，習近平主席去年11月同哈桑納爾蘇丹在美國舊金山舉行會晤，為兩國關係下步發展作出重要戰略指引。中方願同文方共同努力，推動中文戰略合作夥伴關係不斷取得新發展。



文萊駐華大使拉赫瑪尼表示，文方高度重視發展對華關係，願同中方一道，落實好兩國元首重要共識，推動兩國互利合作取得更大成果。