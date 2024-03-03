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孫衛東會見柬埔寨新任駐華大使宋嘉薇
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2024-03-03 11:16:21
（來源：外交部網站）
中評社北京3月3日電／據外交部網站報導，2024年3月1日，外交部副部長孫衛東會見柬埔寨新任駐華大使宋嘉薇。孫衛東歡迎宋嘉薇來華履新，雙方就中柬關係以及共同關心的問題交換意見，高度評價中柬鐵杆友誼，一致同意落實好兩國領導人重要共識，加快“工業發展走廊”和“魚米走廊”建設，不斷充實“鑽石六邊”合作架構內涵，辦好今年“中柬人文交流年”，推動構建高質量、高水平、高標準的新時代中柬命運共同體。
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