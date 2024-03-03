雲南召開全省正風肅紀警示大會

（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京3月3日電／據中央紀委國家監委網站報導，2月28日，雲南省召開縱深推進清廉雲南建設暨全省正風肅紀警示大會。會上，全體參會人員觀看了警示教育專題片《清廉雲南——路在腳下》。



在警示教育專題片中，雲南省紀委監委選取4個典型案例，為全省黨員領導幹部敲響警鐘。專題片系統介紹了雲南省以清廉雲南建設為總抓手，推進政治生態修復淨化的有力實踐，以堅決查處金融系統、麗江等行業地域一批腐敗分子為切入點，深入剖析了政治生態存在的突出問題及成因危害。



警示大會後，雲南省紀委監委發布迪慶藏族自治州委常委、州人民政府常務副州長江楚，省科學技術廳原黨組書記、廳長龍江，昆明市城建投資開發有限責任公司黨委委員、副總經理畢雲強，臨滄市永德縣人民政府原副縣長、縣公安局原局長張秋雲主動投案消息。



“我們以清廉雲南建設為總抓手，深入推進全面從嚴治黨，全省紀檢監察機關保持高壓態勢不動搖，以零容忍的態度反腐懲惡，徹查了一些不收斂不收手不知止的領導幹部。”雲南省紀委監委有關負責同志介紹，2023年以來，全省紀檢監察機關共立案18867件，給予黨紀政務處分17125人，留置1329人，其中立案審查調查廳級幹部96人。



“在麗江問題上，雲南省委安排省紀委監委、省委組織部聯合對麗江開展政治生態本地調研。”“臨滄市紀委監委、紅河州紀委監委結合查處的涉及永德縣、綠春縣案件情況，以召開警示教育會和蹲點調研為切入點，強化警示教育，對永德縣、綠春縣政治生態問題進行源頭治理、系統治理、綜合治理。”……近年來，面對政治生態仍舊存在的突出問題，雲南省委通過實施清廉雲南“十大行動”，整合各類監督資源、監管力量，引領全省各級黨組織明晰管黨治黨的方法路徑，構建清廉建設黨委牽頭主抓、紀委監督推動、部門具體落實、社會共同參與的責任共同體。



“今年1月，雲南省紀委十一屆四次全會提出奮力打造全面從嚴治黨省域實踐新高地，賦予了清廉雲南建設新目標、新定位、新內涵。”雲南省紀委監委有關負責同志表示，將以全省正風肅紀警示大會為契機，縱深推進清廉雲南建設，推動清廉建設從個案清除、重點懲治向全域治理提升轉變，以清廉之治促進管黨治黨省域治理，以“雲南之治”“雲南之幹”推動“雲南之變”。



