廣西深化“一卡通”問題專項治理

（來源：新華社） 中評社北京3月3日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，廣西壯族自治區浦北縣紀委監委查處了安石鎮大坡村某村幹部協助某村民騙取“一卡通”資金的案件。經查，林某利用擔任村幹部的便利，幫助哥哥多開“一卡通”賬戶，虛報4口人，騙取補貼3.78萬元。最終，林某受到黨內嚴重警告處分，相關違紀款項被追繳。



廣西壯族自治區紀委監委把推進“一卡通”管理工作作為鞏固拓展脫貧攻堅成果、全面推進鄉村振興的重要抓手，監督責任監管責任貫通協同，深化“一卡通”問題專項治理，以整治不正之風和腐敗問題的實際成效打通中梗阻，推動惠民惠農資金直接兌付到戶到人，確保惠民惠農政策落到千家萬戶。



“應納未納”是困擾“一卡通”管理工作的重點問題。在此前監督檢查中，自治區紀委監委發現個別地方仍存在對“一卡通”相關政策的理解、執行不到位等情況，導致未將本地區所有直接兌付到戶到人的補貼資金納入“一卡通”管理系統。自治區紀委監委深化運用“室組”聯動模式，著力推動打通“一卡通”管理工作堵點卡點。自治區紀委監委印發《關於開展鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治的實施意見》，將推動“一卡通”規範管理列入重點內容，督促職能部門持續深化，動態調整政策清單，將更多惠民惠農財政補貼資金項目納入“一卡通”管理系統。



自治區紀委監委聯合自治區財政廳、農業農村廳等七部門制定印發工作方案，確保補貼資金“應納盡納”、惠民惠農資金及時足額到位。針對工作推進緩慢、工作合力不夠問題，督促財政廳發揮好牽頭抓總作用，組織15個區直單位召開工作協調會，強化協同配合，形成工作合力。

