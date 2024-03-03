珠江、淮河等流域進入為期四個月春季禁漁期

（來源：新華社） 中評社北京3月3日電／據人民網報導，記者從農業農村部獲悉，從3月1日起，珠江、淮河、閩江、錢塘江流域以及海南內陸水域開始進入為期4個月的春季禁漁期，農業農村部長江流域漁政監督管理辦公室（以下簡稱農業農村部長江辦）分別在廣東佛山、江蘇淮安啟動流域性春季禁漁同步聯合執法行動。



“在天然水域實施禁漁區、禁漁期制度，有利於保護繁殖親魚和幼魚，恢復漁業資源，推動漁業可持續發展，是維護水生生物多樣性、推進生態文明建設的一項重要舉措。”農業農村部相關負責人介紹，根據《農業部關於發布珠江、閩江及海南省內陸水域禁漁期制度的通告》（原農業部通告〔2017〕4號）、《農業農村部關於實行海河、遼河、松花江和錢塘江等4個流域禁漁期制度的通告》（農業農村部通告〔2019〕1號），每年3月1日0時至6月30日24時，相關流域實行為期4個月的春季禁漁期制度，禁止除娛樂性游釣和休閑漁業以外的所有捕撈作業。



據介紹，春季禁漁期間，農業農村部將協調各地漁政、公安、海事、水利等水上執法力量，加強聯合巡航，形成執法合力，嚴厲打擊“電毒炸”“絕戶網”、涉漁“三無”船舶等各類非法捕撈行為，持續開展普法宣傳、科普宣講等活動，努力提升社會公眾的知曉率、支持度。



“農業農村部長江辦將進一步加大交叉巡查、巡航執法、‘四不兩直’暗查暗訪等執法監督力度，督促指導各地堅持專項執法行動與常態化監管相結合，堅決維護漁業生產秩序保持穩定，確保春季禁漁工作取得扎實成效。”該負責人說。



