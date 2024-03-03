﻿韓警扣押醫協高層　涉教唆醫生罷工

韓國警方1日突擊搜查大韓醫師協會辦公室，左為該協會發言人見記者。（來源：法新社） 中評社北京3月3日電／據大公報報導，韓國警方3月1日以涉嫌違反《醫療法》，對5名大韓醫師協會前任及現任高層執行扣押搜查令。保健福祉部指他們涉嫌通過提供法律援助，教唆或協助實習及住院醫生參與集體行動，妨礙醫院診療工作秩序。大韓醫師協會緊急對策委員會發表聲明，強烈抗議警方扣押醫協幹部。協會計劃3日在首爾舉行大型集會，估計會有超過2萬人參加。



韓國政府提出的辭職離崗醫生返崗期限截至2月29日。首爾警察廳公共犯罪偵查隊3月1日上午對5名大韓醫師協會前任和現任高層執行查抄令。當局此前表示，對於未在期限內返崗的醫生，政府將根據法律吊銷醫生執照至少3個月，並按照相關司法程序進行處理。



韓醫協緊急對策委員會當天發表聲明譴責，“（韓國）政府不僅沒有將醫生視為公民，還將他們視為罪犯。醫生們不應該被定性為罪犯，也不應該（被政府）以威脅為目的扣押和搜查”，全國14萬醫生將為保障自由積極發聲抵抗。



目前已有累計超過500名醫生復工，仍有8000多人未返回工作崗位。保健福祉部敦促接到返崗命令書的醫生，立即返崗復工，否則當局可按《醫療法》處以行政處罰或提出刑事檢控。