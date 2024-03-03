﻿OpenAI唯利是圖　馬斯克怒提告

中評社北京3月3日電／據大公報報導，當地時間2月29日，美國電動汽車巨頭特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克入禀三藩市高等法院，控告人工智能公司OpenAI及其CEO阿爾特曼等人，指控其背離了公司創立時的非盈利承諾，目前專注於賺錢，涉嫌違反合約，要求後者共享技術。



在長達46頁起訴書中，馬斯克控訴OpenAI的“五宗罪”，指控其違反成立時所確定的非營利和開源原則，即確保AI技術發展能夠惠及全人類。馬斯克在法庭文件中透露，自己共向OpenAI投入了4400萬美元，作為OpenAI的啟動資金。馬斯克在2015年幫助創立了OpenAI，2018年，由於與阿爾特曼在研究方向上的分歧，馬斯克離開了OpenAI的董事會。一年後，阿爾特曼領導OpenAI成立了一個盈利子公司，微軟對其進行了130億美元投資。



訴狀指出，開發出聊天機器人ChatGPT、並獲得美國科技業巨擘微軟支持的OpenAI，如今專注於賺錢，更變成微軟事實上的子公司，違反了與馬斯克的合約。上述法律鬥爭使得馬斯克和OpenAI之間的長期爭議升級，馬斯克創立了自己的人工智能公司xAI，並於去年12月推出了第一個產品，一個名為Grok的聊天機器人。