民主黨顧問花費炮製“AI拜登”電話

中評社北京3月3日電／據大公報報導，美國民主黨一名國會眾議員的政治顧問承認，日前曾使用人工智能技術模仿總統拜登的聲音，在1月份打電話勸阻選民，不要參加新罕布什爾州的總統初選。



為明尼蘇達州民主黨國會眾議員菲利普斯（Dean Phillips）工作的政治顧問克雷默（Steve Kramer）向NBC承認，是他聘請了新奧爾良街頭魔術師卡彭特（Paul Carpenter）和得州一家電話營銷公司，炮製了上述“AI拜登”電話。菲利普斯是拜登在黨內初選中的唯一競爭對手。



魔術師卡彭特透露，自己只花了1美元，用ElevenLabs公司的軟件製作了這段音頻，特意使用拜登的口頭禪“一派胡言”作為開場白，製作用時不到20分鐘，並獲取了150美元（約1170港元）的報酬。



1月20日，新罕布什爾州部分選民表示，接到神似拜登的聲音打來的電話，敦促他們不要在1月23日的該州初選中投票，而要“把票留到11月選舉”。事件引起了外界對於美國大選中虛假消息氾濫的擔憂。新州檢方正對這通電話展開刑事調查，並鎖定了相關的電話營銷公司。



克雷默聲稱，這通惡搞電話是為了敲響警鐘，讓外界關注AI給帶來的政治風險。他說，“這是我改變現狀的一種方式，我已經做到了。花500美元（約3900港元），就得到了價值約500萬美元（約3900萬港元）的關注。”克雷默還稱，菲利普斯競選團隊對此並不知情。菲利普斯競選團隊也趕緊撇清關係，表示在去年12月和今年1月向克雷默支付了近26萬美元後，目前已斷絕合作關係。