泰勒斯威夫特開唱　新加坡料吸金近30億

中評社北京3月3日電／據大公報報導，Taylor Swift此次全球巡回演唱會The Eras Tour所到之處，均大大推動當地酒店、旅遊及消費等經濟活動。泰國總理賽塔上月中透露，泰國原本與新加坡競爭Swift演唱會在東南亞的獨家主辦權，但他從主辦單位獲悉，新加坡政府為Taylor Swift每場演唱會補貼200萬至300萬美元，最終成功拿下主辦權。



星補貼約2000萬搶獨家巡演



新加坡媒體1日披露，新加坡文化、社區及青年部長唐振輝承認，政府確實有補貼，但金額遠沒有外界報導所說的大。據悉，200萬－300萬美元（1560萬－2340萬港元）是全部6場演唱會的補貼總額。



唐振輝稱，正如Taylor Swift在其他城市的演出一樣，此次演唱會可能為新加坡經濟帶來巨大收益。據野村（亞洲）集團計算，僅門票收入一項，Taylor Swift演唱會能帶來7520萬新加坡元的收入，其中約1950萬新加坡元歸新加坡所有。Taylor Swift和此前Coldplay樂隊的演出估計將為新加坡第一季度GDP增長貢獻0.25個百分點，酒店業、餐飲業和零售業受益最大。



由於新加坡是城邦國家，野村認為，至少40%的演唱會觀眾是海外遊客，平均逗留4天，每人平均消費400新加坡元，將為新加坡旅遊業帶來超過4億新加坡元的收入。華爾街一位經濟學家計算出，平均一名演唱會觀眾的消費造成的經濟連鎖效應將達到1385新加坡元。



旅遊票務網站Trip.com新加坡公司指出，與3月15日－23日相比，Taylor Swift演唱會前後（3月1日－9日）新加坡入境航班購票增加了186%，住宿預訂增加了460%，旅遊景點預訂激增2373%。穆迪分析公司指出，考慮到新加坡在東南亞的獨特性和有限的酒店客房數，即使 3月是傳統旅遊淡季，仍預計演唱會舉辦期間平均客房收益（RevPar）將比去年3月增長50%以上。

