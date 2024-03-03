﻿紅海陷危機　中歐班列優勢凸顯

中評社北京3月3日電／據央視新聞報導，去年11月以來，為聲援巴勒斯坦，也門胡塞武裝多次襲擊紅海水域關聯以色列的船只，馬士基等多家航運公司宣布暫停經過蘇伊士運河的紅海航線，改為繞行好望角。今年1月，美英開始直接空襲也門胡塞武裝設施，事態進一步加劇，導致更多船只繞行好望角。



當前，歐洲多國對中歐班列的需求度升高，開始尋求以陸代海的物流方案。與海上運輸方式相比，中歐班列最突出的優勢就是穩定性，跨歐亞鐵路貨運量的可靠性和準時性更高。



再看價格。無論是走紅海航道，還是繞行好望角，海運價格紛紛暴漲。相較中歐班列，海運的價格優勢已不再明顯。



時間就是金錢。走好望角的航線最長耗時可能長達45天，而中歐班列最多只需要20天左右。中歐班列還在不斷提速增班。最新統計顯示，中歐班列歷年累計開行已超過8.5萬列，今年以來累計開行2600餘列。



作為高質量共建“一帶一路”的互聯互通大動脈，中歐班列目前已經通達歐洲25個國家，連通的城市達到219個。它開辟了亞歐大陸陸路運輸新通道和經貿合作新橋梁，打造了富有韌性的國際物流供應鏈，為亞歐大陸發展注入新動力。當前安全形勢下，中歐班列的優勢與貢獻彌足珍貴。這充分說明，“一帶一路”倡議順應經濟全球化的歷史潮流，順應全球治理體系變革的時代要求，更順應各國人民過上好日子的強烈願望。