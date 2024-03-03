發展“AI＋安全”　應對網絡風險

中評社北京3月3日電／據大公報報導，全國政協委員、全國工商聯副主席齊向東透露，今年將圍繞創新發展“AI＋安全”護航中國式現代化建言。他建議，應像支持新能源汽車發展一樣支持“AI＋安全”發展，大力探索“AI＋安全”創新應用，搶占國家安全的人工智能戰略制高點，提高我國應對網絡空間安全風險與不確定性的能力。



數據顯示，ChatGPT等生成式AI導致網絡釣魚郵件攻擊增長135%。齊向東指出，生成式AI帶來了數據安全問題，如ChatGPT在對話交互過程中能獲取用戶數據，加劇數據洩露風險。不法分子還能利用“深度偽造”換臉變聲、偽造視頻，網絡詐騙大增，甚至引發社會認知混亂。



“應開展聯合創新，圍繞攻防實戰和應用場景實現‘AI＋安全’尖端技術研發突破”。齊向東建議，鼓勵各行業頭部企業與專業安全廠商結成創新聯合體，在關鍵行業選取典型場景開展聯合創新，共同探索大模型安全創新產品在威脅檢測、漏洞挖掘、指揮研判等方面的應用。他舉例說，密集出台的財稅補貼、“雙積分”制度等一系列政策，拉動了新能源汽車產業的發展和技術進步，應像支持新能源汽車的發展一樣支持“AI＋安全”發展，設置專項基金，對研發創新“AI＋安全”產品的企業，給予政府基金、貼息貸款或科研項目等支持。