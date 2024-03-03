優化境外人員支付服務　海南放心付開啟公測

中評社北京3月3日電／據新華社報導，日前，“海南放心付”平台開啟公測，旨在解決外籍來華人員等群體支付不便問題。



據介紹，3月1日起，面向“海南放心游”先行賠付平台上的23.8萬家誠信商戶，正式邀約參與“海南放心付”公測，目前已有天涯海角、大小洞天、鹿回頭、南灣猴島、百花嶺等景區，飛馬出租車、樊登書店等多家涉旅企業報名，覆蓋吃住行游購娛各行業。



“海南放心付”是在中國人民銀行海南省分行、海南省旅遊和文化廣電體育廳指導下，三亞市人民政府根據《關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》，聚焦外籍來華人員等群體支付不便問題，結合海南旅遊實際，先行先試推出的優化境外來華人士支付服務的市場化動作。



屆時，“海南放心付”簽約商戶在具備NFC能力的安卓（Android）智能手機上下載並安裝“海南放心付”App，即可通過該設備以NFC非接方式受理境外發行的VISA、Mastercard，以及綁定了VISA、Mastercard的Apple Pay或其他電子錢包。境外來華人士無需下載任何軟件，即可實現傳統刷卡消費。



同時，外籍來華人員遇到旅遊糾紛，可通過三亞市旅遊發展局在Facebook、Twitter、Instagram開通的“Visit Sanya”賬戶進行咨詢投訴，“海南放心游”先行賠付平台受理後，按規則如需退賠，款項按原渠道返還至VISA、MasterCard等信用卡，進一步提升“海南放心游”先行賠付機制擴面增效，加大境外遊客消費權益保障力度。



目前“海南放心游”已覆蓋全省近24萬家優質涉旅商戶，保障遊客權益並挽回遊客經濟損失近100萬元。