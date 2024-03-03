供銷合作系統全力做好春耕農資供應

中評社北京3月3日電／據新華社報導，記者2日從中華全國供銷合作總社瞭解到，日前，中華全國供銷合作總社發布通知，要求全系統全力做好春耕農資供應服務工作，為奪取夏糧豐收打下堅實基礎。



這份關於全力做好2024年春耕農資供應工作的通知要求，各級供銷合作社要指導系統農資企業認真分析研判春季農業生產形勢，積極開展產銷對接，加快貨源採購、儲備進度，增加綠色高效、適銷對路農資產品的採購；提前協調落實鐵路、公路、水路發運計劃，全力保障農資供應。特別要針對當前春耕備耕形勢，提前做好重點作物的肥藥採購儲備，統籌應對雨雪冰凍天氣對農資調運帶來的不利影響，確保春耕農資貨源充足、下擺到位。



通知強調，各級供銷合作社要因地制宜為農民提供生產性全程托管服務和配方施肥、統防統治、農機作業等便捷、周到的農業社會化服務，推動系統農資企業加快向現代農業綜合服務商轉型。要順應農業綠色發展新形勢新要求，進一步擴大水溶肥、有機肥、配方肥、微生物肥和高效低毒低殘留農藥等環保優質農資供應，不斷加大綠色農資銷售力度，促進化肥農藥減量增效。



此外，各級供銷合作社要培育壯大優質農資企業，加快建設現代農資倉儲設施體系，加強縣域農資流通網絡建設，提升系統農資保供能力。要進一步健全完善農資儲備制度，推進系統農資企業信用體系建設，努力降低農資進貨成本和流通費用，更多讓利於農民。



據瞭解，目前全國供銷合作社系統正加快把農資商品調運到20多萬個基層網點，方便農民隨時購買。同時，全系統4500多家農資經營企業、6萬多個莊稼醫院、1.7萬多個為農服務中心的技術服務人員已下沉到一線，為農戶提供生產技術指導服務。



