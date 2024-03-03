共和黨總統候選人提名戰　特朗普在三州勝出

中評社香港3月3日電／美國共和黨總統候選人提名戰，前總統特朗普周六在密歇根、密蘇裡及愛達荷三個州舉行的黨團會議中勝出。



據香港電台報導，特朗普當天贏得這三個州全部供爭奪的黨代表票，累積黨代表票數目達244張，他的對手、前常駐聯合國代表黑利衹有24張。



自共和黨展開總統候選人提名初選以來，特朗普保持長勝，星期二將舉行15個州及一個海外屬地的超級星期二初選。任何一位參選人如果取得1215張黨代表票就可獲得共和黨提名。