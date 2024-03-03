減稅降費紅利“落袋”　支持企業創新發展

中評社北京3月3日電／據人民網報導，椰影搖曳，春日暖陽，海南省儋州市白馬井鎮學蘭村裡，是一派忙碌熱鬧的場景。在省級非物質文化遺產“海儋”土糖扶貧基地，工人們忙著進行甘蔗壓榨、熬糖、曬糖，對於他們而言，這是一份最“甜”的工作。



古法制糖產業想要走深走遠，離不開創新研發，將製作土糖的傳統技藝與現代設備結合起來，從生產、包裝到配送，制定出一套合理規範的流程背後，得益於稅收政策的支持。



“我們是稅收優惠政策的受益者。”第十四屆全國人大代表、海南憶家食品有限公司總經理吳少玉表示，去年在稅務部門的幫助下，公司獲得研發費用加計扣除39萬元，不僅緩解了資金壓力，還增強了企業研發新品的動力。



企業是技術創新的主體，近年來，在稅收政策助力下，更多企業嘗到了科技創新的“甜頭”。



2023年3月，國家將符合條件的企業研發費用加計扣除比例由75%提高至100%，並明確作為一項制度性安排長期實施；在此基礎上，進一步聚焦集成電路和工業母機行業高質量發展，對上述兩個行業符合條件企業的研發費用加計扣除比例再提高至120%。同時，按照國務院部署，稅務總局會同財政部在原有10月份企業所得稅預繳申報和年度匯算兩個時段享受研發費用加計扣除政策的基礎上，新增7月預繳申報期作為政策享受時點，引導企業更早更及時地享受政策紅利。



從2023年企業所得稅預繳申報情況看，企業累計享受研發費用加計扣除金額1.85萬億元，同比增長13.6%，其中製造業企業享受加計扣除金額1.1萬億元，占比近六成。

