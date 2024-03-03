向強：金融強國建設步伐加快

中評社北京3月3日電／據經濟日報報導，全年人民幣貸款餘額新增22.7萬億元，年末廣義貨幣（M2）、社會融資規模同比分別增長9.7%和9.5%……回首2023年，在國內外經濟形勢複雜嚴峻的背景下，我國金融業持續深化改革，服務實體經濟保持力度，金融風險得到有效防控，對外開放有序推進，為加速邁向金融強國奠定了堅實基礎。



增加對實體經濟投入



經濟是肌體，金融是血脈，兩者共生共榮。2023年金融業堅持把服務實體經濟作為根本宗旨，為實體經濟健康發展提供了有力支撐。



過去一年，中國人民銀行兩次降准、兩次降息，優化房地產金融政策等措施接連出台，有效激勵金融機構增加對實體經濟的資金投入，配合國債增發、“三大工程”加快推進等宏觀政策組合拳，提升經濟穩步回升的可持續性。



信貸總量平穩增長。截至2023年底，人民幣貸款餘額237.6萬億元，同比增長10.6%，全年新增22.7萬億元，同比多增1.3萬億元。



信貸結構持續優化。截至2023年底，普惠小微貸款餘額同比增長23.5%，專精特新、科技中小企業貸款增速分別達18.6%和21.9%。製造業中長期貸款餘額同比增長31.9%，其中，高技術製造業中長期貸款增速達到34%，基礎設施業中長期貸款餘額同比增長15%。這些重點領域的貸款增速都顯著高於10.6%的全部貸款增速。



民企信貸投入加大。加強民企金融服務是金融系統過去一年的重頭戲，央行多次召開金融機構座談會強調“一視同仁”理念，還在去年11月聯合下發《關於強化金融支持舉措 助力民營經濟發展壯大的通知》，進一步完善金融支持民企的頂層設計。2023年1月至11月，私人控股企業貸款同比多增1萬億元，金融支持民營經濟成效初步顯現。

