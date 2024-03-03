認清中國經濟發展的優勢和潛能

中評社北京3月3日電／據經濟日報報導，我們在前進的道路上會遇到很多困難，越是在困難時，越要認清我國經濟發展的巨大優勢，堅定信心，釋放其中蘊含的巨大潛能。從當前我國經濟發展的現實情況看，至少有如下四個方面的巨大優勢和潛能：



一是中國共產黨領導下的社會主義制度，既是我國經濟制度的最大特色，也是我國經濟發展的最大優勢。黨的集中統一領導和長期執政，目光高遠，能夠不為眼前利益所干擾，善於審時度勢，化危為機。同時，也能為經濟發展和全體人民的利益樹立長期目標，並為之一代代地接續奮鬥。社會主義制度能夠有效矯正市場機制有損社會公平、加劇兩極分化等弊端，促進共同富裕，能夠團結全體人民並充分激發其積極性、主動性和創造性。黨領導下的社會主義制度，還能夠充分發揮新型舉國體制的優勢，實現科技自立自強，有效防範和處置重大風險，抵禦外部環境帶來的各種壓力挑戰。尤其寶貴的是，我們黨一直具有在困難面前不妥協、不低頭，勇於闖出一條新路的光榮傳統，全國人民對以習近平同志為核心的黨中央充分信任，有跟黨走的信心和決心。



二是我國具有內部經濟可循環的優勢，可依靠擴大內需特別是居民消費持續帶動經濟增長。一方面，我國產業體系完備，具有強大的供給能力。我國製造業占全球製造業的比重從1990年時不足3%，上升到2022年的近30%，製造業總體規模在2023年連續14年位居全球第一。500餘種主要工業產品中有220多種產量位居世界第一，鋼鐵、煤炭、水泥產量占世界的比重接近50%甚至60%，計算機、手機產量也占世界的一半以上。2023年世界500強企業榜單中，中國大陸地區有135家企業上榜，與美國數量相當。另一方面，與強大的供給能力相匹配，我國有超大規模的內需市場。市場是市場經濟中最稀缺的資源。我國是全球第二大消費市場和第二大進口市場，是全球最大規模的汽車市場、消費電子產品市場和網絡零售市場，每年新車銷售量達2700萬輛左右，是排在第二位的美國的2倍。據最新統計數據，我國中等收入群體總量已超過5億人，人均國民收入已達1.25萬美元，正處於羅斯托所說的大眾高消費階段，中國市場具有巨大的發展潛力和全球吸引力。



這一優勢為我國通過擴大內需，特別是擴大居民消費來持續帶動經濟增長，提供了重要條件。2022年，我國居民消費占GDP的比重低於40%，如果達到中等收入國家的平均水平，即在GDP中的占比提高10個百分點，就是12.6萬億元，我國經濟增長的內生動力將明顯增強。

