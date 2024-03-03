中評社北京3月3日電／據人民網報導，人勤春來早，春耕備耕忙。春節過後，隨著氣溫回暖，全國春耕春管由南向北陸續展開，夏糧主產區也進入春季田管關鍵期。



據農業農村部調度顯示，目前，長江中下游地區小麥已返青，西南地區正在拔節孕穗，北方冬小麥陸續進入返青期，春季田管有序展開。



春耕備耕是全年糧食生產的“首戰”，也是一年收成的基礎。在山東省小麥主產區，各農業服務組織提前謀劃，為春耕提供農資保障、農機維修、田間管護等服務，確保田間作業順利開展，為全年農業生產開好頭、起好步。



據農業農村部農資保供專班調度，截至2月底，省、縣兩級化肥下擺到位率分別為71.2%、60.5%，省級到位率比去年同期快1.7個百分點，受近期低溫雨雪冰凍天氣等因素影響，縣級到位率同比低1.6個百分點，主要化肥品種供應穩定，能夠滿足春耕用肥需要。



節氣不等人，春日勝黃金。保障春耕生產有序推進對夏糧豐收意義重大，從全國層面看，近期，農業農村部種植業管理司會同全國農技中心，組織開展小麥油菜春管指導一月行活動。已組派8個工作組，分赴16個冬小麥、冬油菜主產省，聯合當地專家，深入一線共同開展蹲點指導。



“此外，通過組織實施奮戰120天奪取夏收糧油豐收行動，派出工作組和科技小分隊從‘雨水’至‘夏至’集中開展生產指導、單產提升、防災減災、病蟲防控等工作，力爭夏糧豐產豐收，為全年糧油生產夯實基礎。”農業農村部相關負責人說。