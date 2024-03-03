持續化解地方債務風險

中評社北京3月3日電／據經濟日報報導，近日，國務院常務會議部署進一步做好防範化解地方債務風險工作，強調要加快建立同高質量發展相適應的政府債務管理機制，在高質量發展中逐步化解地方債務風險。



防範化解地方債務風險工作事關經濟社會發展全局，是統籌發展與安全的內在要求。為此，必須積極穩妥防範化解地方債務風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。近年來，按照黨中央、國務院決策部署，各地堅持化存量遏增量，扎實推進地方債務化解，地方債務處置工作取得積極成效。



當前，地方隱性債務規模逐步下降，債務風險得到整體緩解。總體來看，地方債務風險可控。同時，從全國看，地方債務分布不均勻，有的地方隱性債務規模仍然偏高，面臨較大還本付息壓力，風險依然不容忽視。要持之以恒攻堅推進，進一步推動一攬子化債方案落地見效。



切實做好防範化解地方債務風險工作，將促進財政可持續發展，推動經濟平穩健康運行，有效助力高質量發展。中央經濟工作會議強調，“要統籌化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險”“統籌好地方債務風險化解和穩定發展”。中央金融工作會議也要求，“建立防範化解地方債務風險長效機制，建立同高質量發展相適應的政府債務管理機制。”一系列重要部署，凸顯防範化解地方債務風險工作的緊迫性和重要性。



防範化解地方債務風險，要注重遠近結合、堵疏並舉、標本兼治。開好“前門”，合理安排新增地方政府債券，管好用好新增債券資金；嚴堵“後門”，遏制違法違規舉債融資，加強風險源頭管控，硬化預算約束，管控新增項目融資的金融“閘門”，嚴禁違規為地方政府變相舉債。同時，加強地方政府融資平台公司治理，遏制新增隱性債務。



防範化解地方債務風險，要著眼長效機制建設。在風險得到緩釋的基礎上，還要著力建立同高質量發展相適應的政府債務管理機制，優化中央和地方政府債務結構。要深化財稅體制改革，加大轉移支付力度，完善地方稅體系。推進地方政府債務合併監管，建立統一的長效監管制度框架。同時，各地還要推動經濟穩步恢復，創造化解債務風險的有利條件，在發展中逐步緩釋直至化解風險。



防範化解地方債務風險，還要健全監督問責機制，保持高壓監管態勢。此前，一些地區和領導幹部未能做到令行禁止，導致新增隱性債務、虛假化債、化債不實等現象發生，影響了防範化解地方債務風險工作成效，受到嚴肅問責和通報。下一步，要繼續落實對隱性債務問題終身問責、倒查責任的要求，強化責任追究，讓紀律真正成為帶電的“高壓線”。



