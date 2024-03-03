世界野生動植物日，我國這些珍稀物種再擴容

中評社北京3月3日電／據人民日報報導，記者3月3日從國家林業和草原局獲悉，今天是第十一個世界野生動植物日。今年我國的主題是“構建野生動植物智慧保護體系”。



我國是全球生物多樣性最豐富的國家之一。近年來，通過構建野生動植物智慧保護體系，為野生動植物保護工作提供了重要支撐。智慧化、數字化監測系統，遠紅外相機，大數據＋物聯網，物種AI識別等技術手段的應用，有效強化了對瀕危野生動植物種國際貿易公約附錄和國家重點保護野生動植物名錄所列物種進出口的規範化管理，提升了野生動植物日常巡護及監測保護工作的效率，阻擊了互聯網野生動植物非法交易，拉近了公眾與野生動植物的距離，推進了重點野生動植物保護、林草治理體系和治理能力的高質量發展。



隨著野生動植物智慧保護體系的不斷建設和完善，珍稀瀕危物種數量實現穩中有升。大熊貓野外種群總量從20世紀80年代約1100只增長到近1900只。海南長臂猿野外種群數量從40年前僅存2群、不到10只，增長到現在的6群、37只。朱鹮由發現之初的7只增加到萬餘只。亞洲象野外種群從150餘頭增加到300多頭。高原精靈藏羚羊野外種群由20世紀90年代末的6萬—7萬只恢復到30多萬只。野生攀枝花蘇鐵從20世紀八九十年代的23.4萬株增加到目前的38.5萬株，成為歐亞大陸自然分布緯度最北、海拔最高、面積最大、株數最多、分布最集中的天然蘇鐵群落。



同時，持續開展德保蘇鐵、杏黃兜蘭、報春苣苔、豬血木等206種瀕危植物的野外回歸工作，對華蓋木、雲南藍果樹等多個物種實現了回歸後的管護與監測。華蓋木從6株增加到1.5萬多株。被發現時僅存3株的百山祖冷杉，目前已野外回歸4000餘株。被發現時僅存1株的普陀鵝耳櫪，目前已培育人工苗數萬株，野外回歸4000餘株。



下一步，我國將繼續推動建立以科學技術為主導，以互聯網技術和計算機技術等為支撐，以本底數據、生境數據、保護數據為核心的元數據集成，建立全過程、一體化的智慧保護體系。



據介紹，2013年12月20日，第六十八屆聯合國大會決定將每年的3月3日設立為世界野生動植物日，今年的全球主題是“連接人與地球：探索野生動植物保護中的數字創新。”這一主題旨在提高人們對數字技術在野生動植物保護和貿易中的最新應用以及數字干預對世界各地生態系統和社區的影響的認識。