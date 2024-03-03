胡培鬆院士：切實提高農民養老待遇

中評社北京3月3日電／據澎湃新聞報導，2024年全國兩會即將到來之際，全國政協委員、中國工程院院士、中國水稻研究所所長胡培鬆擬提交一份《關於如何提高種糧農民積極性的提案》。



胡培鬆表示，當前，我國糧食生產總體穩定，單產不斷提高，總產穩定增長；但隨著土地和勞動力成本、農資成本不斷上漲，政策激勵效應下降，農民種糧效益低、原糧銷售價格不穩定等不同程度出現，嚴重影響主產區重農抓糧和農戶種糧兩個“積極性”，需要引起高度重視，並採取有效措施解決，切實保障國家糧食安全。



胡培鬆指出，當前種糧農民主要有四個痛點：第一、種糧效益低，原糧銷售價格不穩定。我國糧食生產進入高成本時代，人工、土地、農資成本等快速增加，糧食價格漲幅很小，種糧效益始終偏低。以稻穀價格為例，2022年平均收購價格1.35元／斤，僅比2011年上漲6.0%，同期全國居民人均可支配收入增長了1.5倍。2022年三種糧食作物畝均生產總成本1252.7元，比2011年增長58.3%；畝均淨利潤189.3元，減少61.5元，減幅24.5%。一旦遇到高溫熱害、長期乾旱等災害性氣候，或農資價格大幅上漲等市場因素，“賺三年不足虧一年”的現象時有發生，如2023年，除稻穀市場略堅挺外，其餘主要糧食作物品種原糧銷售價格均出現較大幅度下跌，據國家發改委監測，2023年12月國內紅小麥、白小麥、混合麥、玉米、大豆每百斤平均收購價格分別比上年同期下跌了162.7元、214.1元、310.0元、259.6元和785.9元，跌幅分別為5.5%、7.2%、9.8%、9.9%和14.0%。



第二、農戶賣糧不易，政策保障農民利益不足。糧食部門在收購時對於稻穀水分、雜質的要求過於苛刻，2018年又增加了重金屬殘留檢測等內容；部分地方農民種出來的重金屬超標稻穀無處可賣，國庫糧食質量安全很重要，但重金屬超標成因很多，不應由農民買單；收穫時雨水偏多、多數農戶沒有烘幹設備或烘幹能力不足，導致稻穀水分超標，糧食部門拒絕收購，很多農戶在田裡一收上來就賣出去，價格低至0.7—0.9元／斤。此外，糧價形成機制不健全、不完善，最低收購價往往成為最高價，政策性收購逐漸占據了主導地位，擠壓了市場的調節空間。



第三、補貼不足，政策調整損失大。儘管國家每年對支持糧食生產的補貼額度總量不少，但是平均到每畝糧食和單個農戶的數額並不多，補貼到戶金額相較於生產成本及年度上漲額仍有差距，無法彌補與經濟作物之間收益差距。主銷區補貼金額遠高於主產區，如浙江僅稻穀訂單獎勵一項農戶每畝就能增收100—200元。此外，近年來部分地區經常調整惠農政策，如調研中發現，政府前期利用中央現代農業發展資金支持建設的穀物烘幹服務中心，5年後調整規劃變成違規建築要求拆除，讓種糧農民措手不及。

