網評：免簽“朋友圈”擴容帶來雙重利好

中評社北京3月3日電／來源：海外網 作者：陳洋

3月1日，《中華人民共和國政府與泰王國政府關於互免持普通護照人員簽證協定》正式生效，這意味著今後中泰兩國民眾旅遊出行將更加便利，兩國貿易往來也將更加順暢。持續擴容的中國免簽“朋友圈”，在不斷夯實中外友好民意基礎的同時，也傳遞出中國開放的大門越開越大的積極信號。



中泰邁入“免簽時代”，推動旅遊業回暖、加強人文交流。此次生效的中泰互免簽證政策是對泰國2023年9月面向中國遊客實施的階段性單方面免簽政策的升級。從單方免簽到“雙向奔赴”，是中泰兩國龐大的旅遊、經貿等現實需求的必然結果。中國曾是泰國最大遊客來源國，被視為該國旅遊業持續復甦的關鍵。2019年，赴泰國旅遊的中國遊客超過1000萬人次，占當年入境泰國外國遊客總數的四分之一。但2023年，2800萬人次赴泰的外國遊客中衹有351萬人次的中國遊客，馬來西亞則以456萬人次排名第一。據泰方預計，中泰互惠免簽證計劃今年將吸引約800萬中國遊客赴泰旅行，帶來約3200億泰銖（約合648.35億元人民幣）的消費收入。泰國總理賽塔表示，兩國國民互免簽證協定的簽署，標誌著泰中之間友好關係和信任水平得到提升，他相信這將加強兩國的貿易和人文關係。



“雙向奔赴”釋放利好，不斷夯實中外友好民意基礎。國之交在於民相親，民相親在於心相通。中國免簽“朋友圈”不斷擴大，不僅意味著越來越多中國遊客可以更加便利地走出國門，前往世界其他國家感受當地的風土人情，也意味著越來越多的外國遊客能切身感受中國大地的生機活力與中國人民的熱情友善，有助於消除彼此間的誤解，增進民間友好交流。事實上，在中國不斷優化簽證政策的同時，也得到相關國家的積極回應：馬來西亞、新加坡等國宣布對中國公民實施入境30天內免簽證的便利措施；法國政府宣布中國有在法學習經歷的碩士文憑持有者可獲5年簽證；瑞士將為中國公民和赴瑞投資的中國企業提供更多簽證便利；愛爾蘭表示願積極考慮為中國公民訪愛提供更多便利，歡迎更多中國企業到愛投資興業……這一系列的舉措，將有助於進一步拉近中國同相關國家的民間友好往來。泰國國家研究院泰中戰略研究中心主任蘇拉西·塔納唐說，互免簽證將進一步推動民間交流往來，進一步加強國家之間的友好互信，為地區穩定與發展貢獻更多力量。



免簽“朋友圈”持續擴容，傳遞中國不斷擴大開放的積極信號。中國不斷優化簽證政策，讓世界看到正是一個開放包容、自信自強的中國。2023年11月，中國將過境免簽政策擴大到54個國家；12月1日，中國對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6國試行單方面免簽政策；今年1月中旬，中國又宣布將給予瑞士、愛爾蘭兩國單方面免簽待遇；1月11日起，中國國家移民管理局正式施行便利外籍人員來華5項措施……中國外交部領事司司長吳璽表示，越來越多的中國公民走出國門走向世界，中國公民出境便利化程度大幅提升，中國護照的“含金量”越來越高。西班牙《國家報》刊文稱，中國採取切實舉措促進旅遊業發展、推動經濟和人員交流，“展示出持續擴大對外開放的誠意”。



借互免簽證的東風，升溫的不只是旅遊業。中國不斷優化簽證政策，更有助於暢通人員往來、加強經貿合作、促進人文交流，為世界與中國帶來雙重利好。