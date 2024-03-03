張國清：有力有效防控森林草原火災風險

中評社北京3月3日電／據新華社報導，全國森林草原防滅火工作視頻會議2日在京召開，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清出席會議並講話。他強調，要深入貫徹習近平總書記重要指示批示精神，落實李強總理要求，壓緊壓實各方責任，採取更加有力有效措施，全力防範化解重大火災風險，確保全國森林草原防滅火形勢穩定向好。



張國清指出，春季森林草原火災誘因多、風險高，要時刻保持警覺，強化事前用力，圍繞形成隱患排查、風險識別、監測預警、及時處置閉環管理，狠抓責任措施落實落地，把“時時放心不下”的責任感轉化為“事事心中有底”的行動力。要突出預防在先，嚴格管控野外火源，深化隱患排查整治，嚴厲打擊野外違規用火，確保防火宣傳教育到戶到人，切實築牢火災群防群治的人民防線。要強化發現在早，加強氣象、火險短臨預報預警，綜合運用人防技防巡護監測手段，提早發現火情、及時作出響應。要做到處置在小，提前做好應急準備，發生火情快速反應、果斷決策，科學、高效、安全組織撲救，努力打早打小打了，全力保障人民群眾生命財產安全。要推動力量下沉、保障下傾、關口前移，著力補齊防滅火力量裝備和基礎設施短板，加快提升森林草原防滅火能力。



（來源：新華網）