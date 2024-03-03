廣西出台促進自貿試驗區高質量發展行動計劃

中評社北京3月3日電／據新華社報導，廣西近日出台《促進中國（廣西）自由貿易試驗區高質量發展行動計劃》，明確到2026年，廣西自貿試驗區及協同發展區全面發揮改革開放綜合試驗田作用，深化規則、規制、管理、標準等制度型開放，全面推動主攻產業集聚強鏈條，在中國—東盟產業合作區建設中發揮示範引領作用。



自治區商務廳二級巡視員盧黨紅介紹，上述行動計劃主要分為三大部分內容。在深入推進制度型開放方面，加強改革整體謀劃和系統集成，聚焦深入推進制度型開放和全面提升貿易、投資、跨境資金、運輸往來、人員進出自由便利水平以及推動數據安全有序流動等7個領域提出24項重點工作。



在推動主攻產業集聚強鏈條方面，圍繞打造新能源汽車及零部件、電子信息、東盟特色產品加工、石化化工、新材料等5條跨境產業鏈，提出16項重點工作，推動實現短板產業補鏈、優勢產業延鏈、傳統產業升鏈、新興產業建鏈，力爭2026年廣西自貿試驗區及協同發展區實現新能源汽車及零部件800億元、電子信息760億元、東盟特色產品加工140億元、石化化工1060億元、新材料450億元等產值目標，總產值達3210億元。



在加快打造一流“軟環境”方面，重點是明確相關市人民政府、廣西自貿試驗區各片區管委會要建立專責工作機制，明確具體部門負責廣西自貿試驗區及協同發展區建設，賦予更大改革自主權，研究延長促進廣西自貿試驗區高質量發展支持政策實施期限，加強土地、電力、林業、金融、數據、環保等領域政策支持。



（來源：新華網）