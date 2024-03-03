我國團隊牽頭　首礦物超族分類命名方案獲批

中評社北京3月3日電／據新華社報導，日前，由侯增謙院士團隊牽頭國際研究小組建立的碳鍶鈰礦超族分類命名方案獲得國際礦物學協會新礦物命名及分類委員會（IMA－CNMNC）的正式批准。“這是第一個由我國科研團隊主導建立的礦物超族分類命名體系。”中國新礦物及礦物命名專業委員會副主任委員穀湘平介紹。



碳鍶鈰礦超族是含水稀土碳酸鹽礦物。稀土因其獨特的物理化學性質，廣泛應用於新能源、新材料、節能環保、航空航天以及電子信息等領域，是現代工業中不可或缺的重要元素。



國際同行認為，碳鍶鈰礦超族建立不僅明確了該礦物超族的化學通式、分類邊界和命名原則，為晶體學家和礦物學家傳達重要的礦物化學信息，同時可以為稀土元素在碱性岩和碳酸岩中的遷移、沉澱機制研究提供新的參考。



命名方案的第一作者、中國地質大學（北京）博士研究生王艶娟介紹，新礦物的發現與礦物分類命名是地學領域重要的基礎研究，科學的分類命名方案可以為人類認識複雜的礦物系統以及如何將礦物歸類提供國際標準規範。截至目前，經由IMA－CNMNC正式批准和認可的礦物超族共34個，獨立分級的礦物族31個。



“長時間以來，制定礦物超族分類命名方案的研究工作一直被西方國家壟斷，碳鍶鈰礦超族的建立，提高了我國礦物學的基礎研究水平和國際影響力。”王艶娟說。