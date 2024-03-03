哥倫比亞萊瓦天文節獲中國空間站航天員祝福

中評社北京3月3日電／據新華社報導，正在中國“天宮”空間站執行任務的神舟十七號航天員湯洪波、唐勝傑、江新林近日發來視頻，預祝哥倫比亞第27屆萊瓦天文節取得圓滿成功，表達了中哥兩國攜手探索宇宙的美好心願。



一年一度的萊瓦天文節將於3月15日至17日在哥倫比亞萊瓦市舉辦，2月29日在首都波哥大舉行啟動儀式，中國首次應邀擔任萊瓦天文節主賓國。正在太空“出差”的神舟十七號航天員湯洪波、唐勝傑、江新林近日從中國空間站發來祝賀視頻，預祝此次天文節取得圓滿成功。



哥倫比亞天文協會是此次天文節的主辦方之一。談及為何選擇與中國合作舉辦此次盛會，協會主席迪亞娜·羅哈斯對新華社記者說，中國是一個迷人的國家，是天文學上的傳奇，它的文化以及在天文事業上的進步吸引著哥倫比亞方面與中國親近。



在2月29日的啟動儀式上，中國駐哥大使朱京陽表示，萊瓦天文節在拉美地區天文界有重要影響，中方很高興應邀擔任此次天文節主賓國。這次合作開辟了兩國合作新領域，是中哥戰略夥伴關係的新突破。



啟動儀式內容精彩紛呈。北京天文館製作的球幕影片《天上的宮殿》生動地介紹了中國古代的星座系統和獨特的中華傳統文化，贏得現場觀眾歡呼贊嘆。此外，現場還播放了天文節宣傳片等。



啟動儀式由中國駐哥倫比亞使館、哥倫比亞天文協會、波哥大天文館聯合舉辦。此次天文節得到了中國載人航天工程辦公室、中國國家航天局、深空探測實驗室、北京航空航天大學、中國電影資料館等中方相關機構支持。