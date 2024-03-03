北京將打造新一批智能工廠

中評社北京3月3日電／據新華社報導，未來三年，北京將迎來新一批智能工廠。北京市經信局近日發布的《北京市製造業數字化轉型實施方案（2024－2026年）》顯示，北京將推進製造業企業數字化轉型，力爭實現到2026年新增100家智能工廠與數字化車間。



在小米智能工廠裡，一秒鐘下線一部智能手機；從一張訂單開始到最後交付，跨國公司ABB的北京亦莊工廠裡，車間關鍵設備互聯互通率達100%……智能製造已成為北京製造業發展的新名片。根據北京市經信局的數據，“十四五”以來，北京實施“新智造100”工程，推動“北京智造”發展進入快車道，建立10家產值過百億元的智慧工廠，培育103家智能工廠和數字化車間。智能工廠和數字化車間關鍵工序裝備數控化率達到88.12%，生產設備聯網率達到79.55%，產品不良品率、單位產值能源消耗明顯降低。



在北京，智能工廠數量還在不斷增加。根據方案制定的目標，到2026年，北京將力爭通過數字化、智能化轉型升級，推動規模以上製造業企業全面實現數字化達標，重點產業領域關鍵工序數控化率達到70%；培育100種以上數字化轉型優秀供給產品，培育20家市級及以上工業互聯網平台；打造20家國家級智能製造標杆企業、示範工廠或“世界燈塔工廠”，新增100家智能工廠與數字化車間。



為推動製造業數字化轉型，北京將全面開展數字化轉型評估，提出全市規模以上製造企業數字化、智能化轉型達標指標作為數字化轉型“達標線”。



從具體實施角度來看，北京將通過平台賦能、產業鏈帶動、產業園區推動等路徑推進製造業數字化轉型。比如支持汽車、電子、醫藥、裝備製造等重點行業龍頭企業培育工業互聯網行業型平台；支持數字化車間、智能工廠等標杆企業賦能產業鏈供應鏈上下游企業，帶動上下游各主體之間實現數字化達標；鼓勵產業園區提升數字化服務能力，建設數字化轉型先進園區；探索工業大腦、機器人協助製造、機器視覺工業檢測、數字孿生設計優化等人工智能在製造領域的應用場景。



（來源：新華網）

