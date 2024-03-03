中評社北京3月3日電／據人民日報報導，近一段時間，越來越多青年參加職業技能培訓，學技能、學實操、考證書，為自己的職業生涯拓展新空間。他們作出這樣的選擇，或出於興趣，或為轉換職業賽道，讓自己的未來可以有更多元的選擇。



青春，人生中最美好的時光，也是最寶貴的財富。在這個年齡段，青年充滿了無限的希望和憧憬，有著無比的激情和勇氣，擁有著無限的可能性。跑好實現中國夢的歷史接力賽，在新時代廣闊天地中建功立業，需要廣大青年永葆朝氣蓬勃的精神風貌，勇於拓寬人生的賽道，讓青春擁有更多可能，勇做走在時代前列的奮進者、開拓者、奉獻者。



讓青春擁有更多可能，首先要有不拘一格的勇氣。越來越多的青年人擁抱職業教育，生動而鮮活地折射出當今社會一個鮮明的特徵——知識技能融合發展已經成為不可阻擋的時代潮流。這就要求廣大青年把終身學習當成一種常態，努力成為知識與技能兼備的應用型、創新型、復合型人才，補齊技能短板，從而在今後投身社會時更好地發揮作用、實現價值、贏得尊重。



讓青春擁有更多可能，還要對自己選擇的事業擁有一腔熱愛。三百六十行，行行出狀元。幹一行、愛一行，鑽一行、精一行，在平凡的崗位上也能成就不平凡的業績。技能成就夢想，奮鬥改變人生。近年來，越來越多勞動者走上技能成長成才之路。高技能人才的身影活躍在各行各業，靠絕技絕活開辟事業舞台，發揮個人價值。只要在工作崗位上全力以赴、精益求精，練就一身真本領，每個人都能收穫屬於自己的精彩人生。



讓青春擁有更多可能，還要經得住挫折的考驗。到廣闊天地裡打拼，注定要經受更多風雨。當今社會轉型加速，機遇與風險並存，有知識技能缺人生歷練，有創意想法缺創業本錢，都可能讓年輕人在走入社會後遭到挫折。這需要年輕人對坎坷估計得更充分一些、對風險思考得更深入一些，不因過去的成績而沾沾自喜，不因今天的困難而妄自菲薄，保持奮鬥的韌勁勇往直前，才能在風雨後見到彩虹，成長為堪當民族復興重任的時代新人。



一代人有一代人的際遇，一代青年有一代青年的使命。新時代的中國青年，生逢其時、重任在肩，施展才幹的舞台無比廣闊，實現夢想的前景無比光明。廣大青年要立志做有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮鬥的新時代好青年，大膽探索、不斷創新，力爭在青春賽道上跑出當代青年的最好成績。



（來源：人民日報）