一國兩制實踐開啟新篇章——橫琴封關運作側記

中評社北京3月3日電／據新華社報導，“3、2、1、0……”3月1日零時，隨著智慧口岸公共服務平台運營中心大屏幕上倒計時的完成，橫琴粵澳深度合作區正式封關運行。



作為中國實施高水平制度型開放的重大探索，橫琴合作區封關運行標誌著構建與澳門一體化高水平開放新體系邁出關鍵一步，“一國兩制”實踐開啟新篇章。



琴澳一體化新體系



1日0時7分，澳門居民程曦步入橫琴口岸入境大廳海關查驗通道，向海關人員出示證件。順利通過查驗後，程曦成為合作區封關運行後，首位攜帶相關動植物產品經“一線”入境的旅客。



“今天是封關運行首日，從澳門下課後正好買了一份便當，帶了朋友給的兩個橙子，特地過來感受一下，沒想到這麼便利。”程曦說。



目前，每天約1.2萬人次港澳居民經橫琴口岸往返琴澳兩地，程曦正是其中一員。



合作區封關運行後，允許符合條件的澳門居民，通過申請備案，攜帶合理自用、一定重量的熟肉類和新鮮蔬果經“一線”口岸進入合作區。



“以往從澳門和橫琴之間攜帶一些生活用品、食物等都不方便，現在我不僅可以從澳門攜帶家裡的飯菜，還可以將澳門的美食，帶回來給內地的朋友品嘗。”程曦說。



從2020年橫琴口岸開通新旅檢區域，“合作查驗，一次放行”的“秒級通關”開始應用，到如今“一線放開，二線管住”，通關不斷便利化，讓越來越多澳門居民選擇到橫琴就業和生活。橫琴粵澳深度合作區統計局的數據顯示，截至2023年底，在橫琴合作區就業居住的澳門居民數量達1.15萬人，同比增長超70%；其中，在合作區就業的澳門居民超5000人，同比增長近3倍。

