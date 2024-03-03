劉結一：全國政協十四屆二次會議會期6天

全國政協十四屆二次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一（中評社 林艷攝） 中評社北京3月3日電（記者 林艶 郭至君）全國政協十四屆二次會議新聞發布會3月3日下午在人民大會堂一層新聞發布廳舉行，大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況。他表示，全國政協十四屆二次會議將於明天下午3時在人民大會堂開幕，3月10日上午閉幕，會期6天。



劉結一表示，2023年是全面貫徹落實中共二十大精神的開局之年，也是十四屆全國政協履職的起步之年。一年來，人民政協堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，認真貫徹落實中共中央決策部署，充分發揮專門協商機構作用，聚焦中心工作深入開展調查研究、協商議政、民主監督，各項工作實現良好開局，為黨和國家事業發展作出了新貢獻。



劉結一說，2024年是中華人民共和國成立75周年，也是人民政協成立75周年。開好這次政協大會，具有重大意義。全國政協十四屆二次會議將於明天下午3時在人民大會堂開幕，3月10日上午閉幕，會期6天。大會主要議程是：聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告；列席十四屆全國人大二次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告；審議通過全國政協十四屆二次會議政治決議、關於常委會工作報告的決議、關於全國政協十四屆一次會議以來提案工作情況報告的決議、關於全國政協十四屆二次會議提案審查情況的報告。大會將對本屆全國政協一年來的工作進行總結，對今年工作做出部署。全國政協將發揚優良傳統，牢記政治責任，緊緊圍繞中心服務大局，加強思想政治引領，積極建言資政，廣泛凝聚共識，加強自身建設，不斷開創新時代政協工作的新局面。



劉結一介紹，大會期間，將安排開幕會、閉幕會以及2次大會發言，委員各駐地分別舉行界別聯組會和多次委員界別小組會議，部分界別舉行1次界別協商會議。開幕會、閉幕會將邀請外國駐華使節旁聽。大會各項籌備工作已經準備就緒。



劉結一表示，根據有關安排，除了今天的新聞發布會外，大會還將舉辦3場“委員通道”採訪活動。我們在各委員駐地設立了網絡視頻採訪間。大會秘書處新聞組、駐地新聞聯絡員將積極為中外記者採訪提供服務。全國政協官網的新聞中心將發布大會有關安排、主要文件和資料信息，請大家及時關注。歡迎中外記者通過現場、網絡、視頻、電話採訪等多種方式報導政協大會。



（後方支援記者：海涵 實習記者：趙人嬋）



