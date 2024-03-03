劉結一：以高質量建言體現人民政協擔當作為

全國政協十四屆二次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一（中評社 林艷攝） 中評社北京3月3日電（記者 林艶 郭至君）全國政協十四屆二次會議新聞發布會3月3日下午在人民大會堂一層新聞發布廳舉行，大會新聞發言人劉結一就過去一年政協開展的重點協商議政活動和2024年高質量建言資政的部署予以介紹。



劉結一表示，全國政協緊緊圍繞推進中國式現代化，聚焦新時代黨和國家的中心工作，深入調查研究，以高質量調研夯實協商履職的基礎；深度協商議政，以高質量建言體現人民政協在推進中國式現代化新征程中的擔當作為。



在經濟建設方面，就“構建新發展格局，推進中國式現代化”、“完善科技創新體系，加快實施創新驅動發展戰略”等舉行專題議政性常委會會議，緊扣擴大國內需求、建設現代化產業體系、推進高水平對外開放、貫徹落實科技領域重大決策部署等建言獻策。通過雙周協商座談會等形式，就“推動中小企業高質量發展”、“加快農業核心種源研發”、“加強高標準農田建設，保障國家糧食安全”等議題深入協商議政，提出有針對性的意見建議。每季度還舉辦宏觀經濟形勢分析座談會。



在政治建設方面，圍繞全面發展協商民主、積極發展基層民主、鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線、完善中國特色社會主義法律體系等開展提案辦理協商，持續推動相關工作。就民族、宗教、涉港、涉台、涉外等議題開展座談協商、建言資政，提出意見建議。



在文化建設方面，就“增強中華文明傳播力影響力”、“加快數字博物館建設，保護傳承弘揚中華優秀傳統文化”、“推動中華文明探源研究和成果轉化傳播”等進行深入協商，圍繞推動中華文化更好走向世界、堅定文化自信等建言獻策。



在社會建設方面，就“統籌城鄉融合發展，全面推進鄉村振興”、“建立生育支持政策體系”、“促進優質醫療資源擴容和區域均衡布局”、“加快社會適老化改造”等社會公眾普遍關注的議題深入協商議政，助力解決這些領域的難點問題，踐行“以人民為中心”的發展思想。



在生態文明建設方面，就“加強生態環境保護，推進美麗中國建設”、“加快建立新能源產業再生資源回收利用體系”、“推動建立生態產品價值實現機制”等議題深入協商議政，為推進美麗中國建設貢獻智慧。



劉結一說，今年，全國政協繼續聚焦中國式現代化目標任務獻計出力，緊扣中共中央重大決策部署、國家重大戰略需求、發展中重大現實問題履職建言。1月份已經就“推動金融高質量發展”召開了雙周協商座談會，還將圍繞“構建高水平社會主義市場經濟體制”、“堅持以人口高質量發展支撐中國式現代化”等議題召開專題議政性常委會會議、專題協商會、雙周協商座談會和遠程協商會等協商議政活動，發揮專門協商機構作用，努力為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。



（後方支援記者：海涵 實習記者：趙人嬋）





