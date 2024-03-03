劉結一：為更好發展全過程人民民主作貢獻

全國政協十四屆二次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一（中評社 林艷攝） 中評社北京3月3日電（記者 林艶 郭至君）全國政協十四屆二次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一3月3日下午在全國政協十四屆二次會議新聞發布會上表示，人民政協將繼續認真落實中共中央關於發展全過程人民民主的部署要求，扎實推進專門協商機構建設，不斷豐富有事好商量、眾人的事情由眾人商量的制度化實踐，為更好發展全過程人民民主、保障人民當家作主作出積極貢獻。



有記者問，我們知道協商民主是踐行全過程人民民主的重要形式，人民政協作為專門協商機構，請問在這個方面都開展了哪些工作？



劉結一說，人民政協是我國政治生活中發揚社會主義民主、實踐全過程人民民主的重要形式，是社會主義協商民主的重要渠道和專門協商機構。全國政協深入落實習近平總書記關於全過程人民民主的重要論述和中共二十大部署，持續豐富協商形式、提升協商質量、發揮協商式監督優勢、推進協商制度建設，把反映人民聲音、體現人民意願的要求落實到政治協商、民主監督、參政議政全過程各方面。



一是豐富協商形式。健全以全體會議為龍頭，以專題議政性常委會會議和專題協商會為重點，以雙周協商座談會、遠程協商會、提案辦理協商會、界別協商會、對口協商會、專家協商會、重點關切問題情況通報會等為常態的協商議政格局，增加協商頻次，擴大委員參與面，增強參會委員專業性和代表性。全國政協十四屆一次會議以來，舉辦各類協商活動94場次，共有5087人次參加協商，1602人次發言，充分反映廣大群眾的意見和建議。



二是提升協商質量成效。深化協商內容，突出問題導向，圍繞“國之大者”、民之關切選擇協商議題，增強協商議政的針對性。堅持調研於協商之前，把深入調研作為高質量協商的工作基礎，組織引導委員深入基層、深入群眾，多種方式開展調查研究。很多調研直接深入社區和鄉村，直接到居民和農戶家中聽真話、察實情。有些調研持續聚焦同一主題，每年進行“回頭看”，跟蹤推動問題解決和工作落實。加強成果轉化運用，報送《政協信息》、《政協調研》等，及時把協商建言成果轉化為服務國家治理的實效。



三是發揮協商式監督優勢。制定加強和改進民主監督工作的實施意見，圍繞“十四五”規劃實施中重點問題接續開展專項民主監督，形成專項監督報告，助推中共中央決策部署貫徹落實。比如，農業和農村委員會圍繞“加強農村污水治理建設宜居宜業和美鄉村”開展監督，主要監督意見被生態環境部吸收采納，助推《關於進一步推進農村生活污水治理的指導意見》的制定出台。



四是推進協商制度建設。根據不同協商形式，分類形成制度規範、實施步驟和工作規則，完善協商議題提出、協商活動組織、協商成果采納落實和反饋機制，形成程序合理、相互銜接的運行流程。通過制度化、規範化、程序化的安排集中各方面意見和建議，服務決策科學化民主化，為發揮人民政協作為專門協商機構作用提供支撐和保障。



劉結一表示，人民政協將繼續認真落實中共中央關於發展全過程人民民主的部署要求，扎實推進專門協商機構建設，不斷豐富有事好商量、眾人的事情由眾人商量的制度化實踐，為更好發展全過程人民民主、保障人民當家作主作出積極貢獻。



（後方支援記者：海涵，實習記者：趙人嬋）