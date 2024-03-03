劉結一：十四屆全國政協履職實現了良好開局

全國政協十四屆二次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一（中評社 林艷攝） 中評社北京3月3日電（記者 林艶 郭至君）3月3日下午，全國政協十四屆二次會議新聞發布會在人民大會堂一層新聞發布廳舉行。大會新聞發言人劉結一就十四屆全國政協在過去一年中為更好發揮人民政協專門協商機構作用所做工作予以介紹。



劉結一表示，去年是十四屆全國政協履職的開局之年。在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，全國政協堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中共二十大和二十屆二中全會精神，堅持團結和民主兩大主題，堅持人民政協性質定位，堅持在黨和國家工作大局中謀劃推進政協工作，守正創新、團結奮進，實現了良好開局。



劉結一提出，一是堅持中國共產黨對人民政協工作的全面領導。中國人民政治協商會議是中國人民愛國統一戰綫的組織，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構，是社會主義協商民主的重要渠道和專門協商機構。全國政協深刻把握人民政協制度和人民政協組織的鮮明政治屬性，把堅持黨的全面領導落實到工作謀劃、職能履行、自身建設等各方面和全過程。把貫徹落實習近平總書記重要指示批示、貫徹落實中共中央決策部署作為首要政治責任，健全督查機制，圍繞中共十八大以來習近平總書記對政協工作作出的重要指示批示事項、中共中央關於政協工作的重要文件貫徹落實情況開展“回頭看”，確保不折不扣落實到位。建立并堅持“第一議題”制度，全國政協黨組會議、主席會議等都把學習習近平總書記最新重要講話和中共中央決策部署作為“第一議題”，結合政協實際研究貫徹落實舉措，如圍繞學習貫徹全國生態環境保護大會、中央金融工作會議、中央經濟工作會議等重要會議精神，制定60多份工作方案。嚴格執行請示報告制度，保證黨的領導全面、系統、整體地落實到政協工作之中。



二是提高委員政治能力和履職本領。全國政協把習近平新時代中國特色社會主義思想作為統攬政協工作的總綱，扎實開展主題教育，鞏固共同思想政治基礎。常態化開展政治培訓和委員讀書，加強理論學習和研究。舉辦新任委員學習研討班、專門委員會主任會議暨學習研討班、委員專題學習研討班等培訓活動，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和中共二十大精神，學習習近平總書記關於做好新時代黨的統一戰綫工作的重要思想、習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想。優化委員讀書活動，委員們通過讀書學習交流切實提高了政治能力、增長了知識本領，夯實了履職建言的基礎。出台加強和改進理論研究工作的意見，圍繞重大理論和實踐問題深化研究、以研促學。通過集中培訓、日常學習和理論研究，廣大委員更加深刻感悟習近平新時代中國特色社會主義思想的真理力量和實踐偉力。委員們學以致用、知行合一，把貫徹習近平總書記相關重要論述和中共中央決策部署貫穿協商活動全過程，把理論學習成效轉化為做好政治協商、民主監督、參政議政的能力本領。



三是聚焦中國式現代化建言。對標中國式現代化目標任務，圍繞構建新發展格局、加快實施創新驅動發展戰略、全面推進鄉村振興、優化民營企業發展環境、推進美麗中國建設、增強中華文明傳播力影響力、健全生育支持政策體系等議題，舉辦各類協商活動94場次，許多意見建議轉化為推動經濟社會發展的政策和舉措。強化調查研究對協商議政的基礎支撑作用，開展各類調研視察考察活動138項。如為了開好“構建新發展格局，推進中國式現代化”專題議政性常委會，會議召開前，就“促進民營經濟高質量發展”、“推進高水平對外開放”等開展專題調研8項，形成大會發言160餘篇。建立了專題研究制度，由全國政協副主席牽頭，組建跨專委會的專題調研組，圍繞推進長江經濟帶發展、推進新污染物治理等重要專題深入研究、建言資政。



四是加強制度化、規範化、程序化功能建設。全國政協認真落實中共二十大關於加強人民政協制度化、規範化、程序化等功能建設的部署，制定和修訂87項工作制度，覆蓋學習培訓、調研視察、協商議政、談心交流、新聞宣傳、委員讀書、機關建設等方面。落實習近平總書記關於“懂政協、會協商、善議政，守紀律、講規矩、重品行”的重要要求，加強委員履職規範和作風建設，強化重實情、做實功、務實效的履職導向，力戒形式主義、官僚主義。設立委員聯絡機構，做好委員履職服務管理。強化政治機關建設，召開全國政協機關工作座談會和11場機關幹部座談會，倡導精益求精、追求極致的工作標准，抓好幹部隊伍教育整頓，努力建設讓黨放心、讓人民滿意的模範機關，服務好全國政協履職。



劉結一說，一年來，十四屆全國政協認真履職盡責，在歷屆全國政協打下的良好基礎上，各項工作取得新成效，為服務黨和國家事業發展作出新貢獻。明天，王滬寧主席將作全國政協常委會工作報告，會有詳細的介紹，歡迎大家關注。



