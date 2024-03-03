劉結一：讓世界更多地瞭解中國、瞭解政協

全國政協十四屆二次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一（中評社 林艷攝） 中評社北京3月3日電（記者 林艶 郭至君）全國政協十四屆二次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一3月3日下午在全國政協十四屆二次會議新聞發布會上表示，2024年，全國政協將繼續堅持穩中求進、守正創新，廣泛深入開展對外交流活動，廣交朋友、深交朋友，多交朋友，讓世界更多地瞭解中國、瞭解中國政協，助力推動構建人類命運共同體。



有記者提問，中國提出構建人類命運共同體理念，此後，在共建“一帶一路”等方面進行了成功實踐。例如中巴經濟走廊是“一帶一路”重要先行先試項目，改變了巴基斯坦經濟社會面貌。請問，過去一年政協做了哪些相關工作？2024年還有什麼計劃？



劉結一說，去年是習近平總書記提出人類命運共同體理念十周年，也是提出共建“一帶一路”倡議十周年。十年實踐充分說明，構建人類命運共同體順應了人類發展進步潮流，符合各國人民共同利益，為處於十字路口的世界指明了前進方向，得到國際社會廣泛認同。



劉結一表示，作為構建人類命運共同體的重要實踐平台，高質量共建“一帶一路”為共建國家實現共同發展、增進人民福祉提供巨大機遇，取得顯著成效。



劉結一說，中巴經濟走廊作為共建“一帶一路”重要先行先試項目，為巴基斯坦國家發展和地區互聯互通做出了實實在在的貢獻。還有很多其他的例子，希臘比雷埃夫斯港與中國公司合作後成為地中海第一大港；不少遊客乘坐中老鐵路火車跨境旅遊，老撾由“陸鎖國”變為“陸聯國”；“雅萬高鐵”讓印尼人民進入“高鐵時代”。各類民生工程助力非洲、亞洲、南太平洋、拉美和加勒比等地區解決民眾用電、飲水等難題以及改善醫療基礎設施、推進鄉村減貧。十年來，我國政府與150多個國家、30多個國際組織簽署240多份共建“一帶一路”合作文件，形成一大批合作項目，搭建起世界上範圍最廣、規模最大的國際合作平台，高質量共建“一帶一路”前景廣闊。



劉結一表示，為推動構建人類命運共同體凝聚共識，是全國政協對外工作的重要著力點。全國政協統籌開展公共外交、民間外交、智庫外交。一年來，我們同50個國家的200多個機構交流互動，同41家國外智庫和12個民間組織新建立聯繫，邀請國際組織駐華代表、外國駐華使節、高級訪問學者“進政協”，成立十四屆全國政協中非友好小組，支持指導中國經濟社會理事會舉辦以“開放、發展、文明——構建人類命運共同體”為主題的中國經濟社會論壇，宣介第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇成果。



劉結一說，在“駐華使節進政協”活動中，有位大使深有感觸地說，“世界面臨前所未有的變化，需要‘橋梁’而不是‘高墻’，需要增進理解而不是擴大隔閡，需要弘揚合作而不是製造對抗。‘一帶一路’就是實現互利共贏的橋梁”。的確，越來越多不同國家的人民在高質量共建“一帶一路”進程中收穫了政策溝通、設施聯通的成效，分享了貿易暢通、資金融通的實惠，也感受了“民心相通”的溫暖，體會到構建人類命運共同體不僅僅是理念，更是看得見摸得著的實踐成果。



劉結一表示，全國政協還圍繞“高水平共建西部陸海新通道”舉辦雙周協商座談會，就“推動構建人類命運共同體是‘兩個結合’的生動實踐”、“共建‘一帶一路’的現實意義和深遠意義”等課題開展理論研究，就綠色低碳可持續發展、中國同發展中國家團結合作等深入調研、提出意見建議，為高質量共建“一帶一路”、深入推動構建人類命運共同體建言獻策。



劉結一說，2024年，全國政協將繼續堅持穩中求進、守正創新，廣泛深入開展對外交流活動，廣交朋友、深交朋友，多交朋友，讓世界更多地瞭解中國、瞭解中國政協，助力推動構建人類命運共同體。



（後方支援記者：海涵，實習記者：趙人嬋）

