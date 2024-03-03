劉結一：聚焦就業問題 助力穩崗拓崗

全國政協十四屆二次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一（中評社 林艷攝） 中評社北京3月3日電（記者 林艶 郭至君）在全國政協十四屆二次會議新聞發布會上，劉結一副秘書長兼新聞發言人詳細介紹了全國政協在促進就業方面的工作和成效。面對記者關於就業競爭和企業“招工難”的問題，劉結一表示，中共中央和國務院高度重視就業問題，將其作為經濟社會發展的優先方向，并取得積極進展。全年城鎮新增就業1244萬人，背後是多方努力和政策支持的結果，為進一步促進就業穩定打下了堅實基礎。在新的一年，全國政協將繼續攜手各界，推動更多針對性的就業政策轉化為實際行動，助力構建更加健全的就業支持體系。



劉結一認為，就業關系到千家萬戶，年輕人尤其是應屆畢業生就業備受關注。中共中央、國務院將就業擺在經濟社會發展的優先位置，作出一系列具體部署。各地區和有關部門多措并舉，形成穩崗擴就業合力。2023年，各級政府各類資金直接支持就業創業超過3000億元，并采取支持高校畢業生等青年就業、城鄉困難群衆就業等針對性措施，全年城鎮新增就業1244萬人。這是來之不易的，也為繼續打好政策組合拳，持續釋放政策促就業紅利，加力穩固就業向好態勢，打下堅實基礎。



劉結一表示，全國政協積極圍繞穩定和促進就業開展工作，政協委員、政協各參加單位就促進高質量充分就業深入調查研究，分析就業趨勢，從促進高校畢業生充分就業、拓寬大學生就業創業渠道、加強靈活就業制度保障、發揮數字經濟帶動就業的杠杆效應、營造更加平等的就業環境等方面提出有針對性、前瞻性的對策建議，提交提案91件，很多意見建議轉化為黨政部門政策選項和工作舉措，推動解決實際問題。



劉結一指出，針對高校畢業生就業和企業招工面臨的困難，委員們提出“建立高校和行業發展聯動機制，解決大學生就業結構性矛盾”等針對性提案，被相關部門吸收采納，為推動相關政策舉措落地見效發揮了作用。在委員履職“服務為民”活動中，委員們積極開展“政協委員企業進校園促就業”行動，各展其能，開展就業輔導、職業規劃交流、結合企業發展需要吸納青年實習和就業，助力穩崗拓崗政策落實。



劉結一說，針對“就業難”、“招工難”并存的就業結構性問題，比如技術工人短缺，政協委員會同界別群衆代表與有關部門負責同志，專門圍繞“建立健全創新技能導向的產業工人激勵機制”等議題，舉行界別協商座談會等專題議政活動，從健全技能人才薪酬分配機制、加強技能型人才培養、落實“新八級”職業技能等級制度、打造高水平的職業教育體系等角度，協商議政，提出意見建議。



劉結一強調，2024年，全國政協還將繼續圍繞穩崗擴就業開展一系列工作，比如組織開展“完善高校畢業生就業支持體系、確保就業穩定”調研；圍繞“健全終身職業技能培訓制度，推動解決結構性就業矛盾”進行協商，為落實好就業優先政策、夯實民生之本履職盡責、獻計出力。



（後方支援記者：袁曉麥，實習記者：趙人嬋）





