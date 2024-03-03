劉結一：民營經濟前景可期　民營企業大有可為

全國政協十四屆二次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一（中評社 林艷攝） 中評社北京3月3日電（記者 林艶 郭至君）全國政協十四屆二次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一3月3日下午在全國政協十四屆二次會議新聞發布會上表示，在宏觀經濟持續向好的大趨勢下，民營經濟前景可期，民營企業大有可為。



有記者提問，2023年中央層面不斷推出舉措，推動民營經濟發展。請問這一年來實際成效如何？全國政協在促進民營經濟高質量發展方面做了哪些工作？



劉結一表示，民營經濟是推進中國式現代化的生力軍，是高質量發展的重要基礎，在推動創新、促進就業、改善民生等方面發揮著重要作用。中共中央高度重視民營經濟發展，始終堅持“兩個毫不動搖”。去年7月，中共中央、國務院發布了《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，各地區各相關部門陸續出台配套政策措施，優化民營經濟發展環境、強化民營經濟發展法治保障、著力推動民營經濟實現高質量發展、促進民營經濟人士健康成長。



劉結一說，全國政協委員中有不少民營企業家，他們瞭解一線情況，深知市場動態，積極反映民營企業發展中的社情民意，參與有關調研和協商議政活動，為促進民營經濟健康發展、營造良好營商環境建言獻策。一年來，大家感到，各項促進民營經濟發展壯大的政策聚焦解決實際問題、破解發展難題，提振了大家的信心，增強了他們的底氣。在宏觀經濟持續向好的大趨勢下，民營經濟前景可期，民營企業大有可為。



劉結一表示，全國政協一直高度關注民營經濟發展，助推民營經濟發展壯大是政協履職實踐的一個傳統。過去一年，全國政協圍繞促進民營經濟高質量發展專題調研。堅持問題導向，會同地方政協以及有關部門、律所、商會、民營企業家代表深入研究民營企業經營當中遇到的實際困難，包括中小企業融資及民營企業獲取科技創新資源等問題，提出完善民營經濟平等保護機制等建議。探索搭建助推國企民企協同發展的平台，組織來自國企民企的委員聯合開展走訪考察，促進優勢互補和深度合作，助力民營企業提升核心競爭力，為民營經濟發展壯大增添動能。委員們還提出不少關於優化民營企業營商環境、引導民營企業加強自身建設等建議，為推動有關支持性政策出台發揮了積極作用。



劉結一說，今年年初，全國政協召開的宏觀經濟形勢分析座談會上，國務院有關部門和單位負責同志聽取委員意見建議、同委員互動交流，其中就包括解決民營企業反映的突出問題、促進民營經濟健康發展。全國政協還將圍繞“持續優化民營企業發展環境”開展民主監督性視察，圍繞“清理拖欠企業賬款情況”召開重點關切問題情況通報會等，通過履職為民營企業發展鼓幹勁、強信心、辦實事。



（後方支援記者：海涵，實習記者：趙人嬋）

