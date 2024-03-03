美方承諾在菲投資　中方回應：有人善於畫大餅

中評社北京3月3日電／據中國駐菲律賓大使館：中國駐菲律賓使館發言人就菲方有關涉華錯誤言論答記者問。



問：菲律賓駐美國大使何塞·羅慕爾德茲聲稱，現在南海是真正的“燃爆點”。菲律賓在南海面臨中國“侵略”，需要與美國、澳大利亞等志同道合國家捆綁，共同抵制和遏阻一國通過武力壓倒另一國家；中方通過減少進口對菲進行“經濟脅迫”，因此菲正在加倍努力尋找其他替代市場。美方承諾在菲投資1.7萬億比索，以反制中國任何對菲“經濟脅迫”。使館對此有何評論？



答：中國是聯合國安理會常任理事國，是維護地區和世界和平穩定的中堅力量。中方始終致力於通過對話協商與有關當事國妥善處理南海爭議，同時堅定維護自身領土主權和海洋權益。中國是菲律賓第一大貿易夥伴和主要投資來源國之一，中菲經貿合作給雙方帶來了巨大利益，受到兩國人民廣泛歡迎。有關人士涉華言論罔顧基本事實，肆意炒作南海問題，對中國進行憑空臆測、惡意抹黑，我們對此予以遣責。



誰在不停攪動南海局勢？誰在不斷散布“中國威脅論”？誰在到處拉幫結夥搞陣營對抗？“經濟脅迫”是誰發明的？肇始何處？誰慣用這個手段？答案不言自明。



我要強調的是，和平和發展是時代潮流和地區國家共同願望。亞洲國家和人民有智慧有能力解決好自己的問題。“引狼入室”、搞“小圈子”不僅無助於解決南海分歧，相反只會使地區局勢複雜化，破壞地區和平穩定，並反噬自身安全。



至於有關投資承諾，有關方面一向善於“畫大餅”，口惠而實不至，人們對此可以拭目以待。



我們奉勸有關人士停止散布“中國威脅論”，不要散播“受迫害妄想症”，不要充當他國代言人，而是多做有利於本國人民利益和中菲友好的事情。