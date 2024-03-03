劉結一：全國政協將繼續助力鞏固中國經濟向好態勢

中評社北京3月3日電（記者 林艶 郭至君）全國政協十四屆二次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一3月3日下午在全國政協十四屆二次會議新聞發布會上表示，過去一年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中國經濟總體回升向好，完成經濟社會發展主要目標，邁出高質量發展堅實步伐。展望未來，中國經濟基礎良好、潛力大、活力足，長期向好態勢將持續增強。全國政協將繼續深入協商重大經濟議題，為推動高質量發展貢獻力量。



劉結一表示，這幾天，許多委員從各地來參會，都有一個共同的感受，就是春節假期出游熱、消費旺、年味濃。冰雪哈爾濱、古城喀什和許多城市精彩紛呈、人潮湧動。據文旅部統計，今年春節假期8天，全國國內旅游出游4.74億人次，同比增長34.3%，國內游客出游總花費6326.87億元，同比增長47.3%，國內旅游出游人次和國內游客出游總花費均大幅增長，創歷史新高。這從一個側面反映出，人民群衆提升生活品質的需求蘊含著巨大消費潛能，是拉動經濟發展的強勁動力。



劉結一指出，經濟議題備受委員關注，是政協協商議政的重點。委員們一致認為，過去的一年，在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，我們頂住外部壓力、克服內部困難，經濟總體回升向好，經濟社會發展主要預期目標圓滿實現，高質量發展扎實推進，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。展望未來，我國經濟韌性強、潛力大、活力足，推動高質量發展具有良好基礎和有利條件，經濟長期向好態勢將持續鞏固和增強，前景光明。全國政協聚焦推進中國式現代化，就一系列宏觀經濟和重要經濟議題協商議政，在助力經濟發展方面開展扎實有效工作。



一是密切跟蹤研究經濟形勢，為科學民主決策提供參考。全國政協緊扣全年經濟增長預期目標，組織委員和專家召開研討會，動態分析經濟運行指標，研判我國經濟發展形勢變化，就加強和改進宏觀調控提出針對性建議，形成專題報告。每季度舉行一次宏觀經濟形勢分析座談會，圍繞經濟平穩運行，及財政、貨幣、就業政策和熱點經濟問題深入協商議政，為穩定市場預期，提振發展信心建言獻策。



二是圍繞“國之大者”、民之關切協商議政，助力高質量發展。比如，就推動金融高質量發展、促進房地產市場平穩健康發展召開雙周協商座談會，為防範化解風險、穩定市場信心提出意見建議；就形成新質生產力、實現高質量發展等報送信息，得到有關部門重視或采納。



三是圍繞突出問題調查研究，為解決經濟發展中的難點堵點痛點獻計獻策。開展促進民營經濟高質量發展、加強中小企業數字化轉型、提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平等專題調研，通過多種形式轉化調研成果。聚焦防範化解中小金融機構風險，走訪調研部分中小銀行，組織相關代表性企業探討交流，形成高質量建言成果，為貫徹落實中央金融工作會議精神提供參考。扎實開展“優化外商投資環境”民主監督性調研，推動進一步優化外商投資環境、加大吸引外商投資力度政策更好落地。



劉結一強調，今年，全國政協將繼續助力鞏固經濟向好態勢，就經濟領域重要問題開展形式多樣的協商議政，積極建言資政、凝聚各界共識，為推進高質量發展作出貢獻。





