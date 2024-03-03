劉結一：全國政協將持續開展服務為民活動　

全國政協十四屆二次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一（中評社 林艷攝） 中評社北京3月3日電（記者 林艶 郭至君）全國政協十四屆二次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一3月3日下午在全國政協十四屆二次會議新聞發布會上表示，一年來，全國政協共開展了近2500項“服務為民”活動，積極回應民之關切、反映社情民意、解決急難愁盼問題、廣泛凝聚共識，同時從群眾中汲取智慧，轉化為推動工作的扎實舉措。



有記者提問，我們關注到2023年，全國政協創新開展了委員履職“服務為民”活動，受到廣泛好評，可否請發言人為我們介紹一下這項活動取得了哪些具體成效？



劉結一表示，“堅持為國履職、為民盡責的情懷”，“在界別群眾中多做雪中送炭、扶貧濟困的工作，多做春風化雨、解疑釋惑的工作，多做理順情緒、化解矛盾的工作”是習近平總書記對政協委員的殷殷囑托。全國政協深入貫徹落實這一重要要求，積極踐行以人民為中心的發展思想，堅持“人民政協為人民”，創新開展委員履職“服務為民”活動。一年來，共開展了近2500項“服務為民”活動，積極回應民之關切、反映社情民意、解決急難愁盼問題、廣泛凝聚共識，同時從群眾中汲取智慧，轉化為推動工作的扎實舉措。



一是聚焦經濟社會熱點，為群眾辦實事、解難題。比如：深入地方和企業會診把脈，摸准他們在就業、招工、民營企業融資等方面的實際困難，努力幫助他們解決問題。深入一線，就加強黑土地保護、建立新能源產業再生資源回收利用體系等，為基層想實招、提建議，堅定他們幹事創業的信心。



二是聚焦“關鍵小事”，讓百姓可感可及。例如：幫助革命老區和欠發達地區群眾解決發展資金不足、市場信息不暢、科技支撐不強等方面的實際困難，開展針對性支持幫扶。通過“政協委員企業進校園促就業”和醫衛、體育、文化、科技“下基層惠民生”等活動，服務民生福祉。去年，14位全國政協委員分赴4省10市，舉辦了28場“科普萬里行”講座，涉及生命科學、宇宙奧秘、量子理論、納米醫學等領域，深入淺出，反響熱烈。有的同學感嘆，“委員的講解使晦澀難懂的知識變得通俗易懂、引人入勝。”有青年科研工作者說，“科學家委員們對科學真理的執著更加堅定了我對科學事業的追求。”這些委員現身講學，既普及了科學知識，也弘揚了追求真理的科學精神，為提高全民科學素質作貢獻。



三是聚焦講好政策，廣泛凝聚共識。委員們走入地方、走入社區，結合“國之大者”和民之關切，與基層群眾深入交流，生動闡釋馬克思主義中國化時代化最新成果，宣介黨和國家的大政方針，向不同行業群眾解讀政策舉措。港澳地區委員走進港澳300多所校園，講述中華傳統文化和內地發展變化。這些“服務為民”活動取得了提振信心、夯實共同思想基礎的實效。



劉結一表示，2024年，全國政協將繼續聚焦黨和國家重要決策部署和人民群眾關心關切，持續開展委員履職“服務為民”活動，著力為群眾排憂解難，扎實辦好有利群眾的實事，為不斷增加群眾的獲得感、幸福感、安全感積極發揮作用。



（後方支援記者：XXX，實習記者：趙人嬋）

