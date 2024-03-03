劉結一：心系大灣區發展 推動粵港澳深度融合

全國政協十四屆二次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一（中評社 林艷攝） 中評社北京3月3日電（記者 林艶 郭至君）3月3日，全國政協十四屆二次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一在新聞發布會上詳細介紹了全國政協為促進大灣區深度融合及協同發展所做的工作，涵蓋從基礎設施建設到文化交流的多個層面，體現出大灣區在國家戰略中的重要地位和未來發展的廣闊前景。



劉結一表示，今年春節期間，內地居民前往港澳共計約252萬人次；港澳居民來內地約249萬人次；港珠澳大橋口岸出入境客流、車流屢創新高。這些數據，是港澳與內地居民“北上南下”的“雙向奔赴”，是粵港澳大灣區“車暢、人興、財旺”強勁活力的生動寫照。



劉結一指出，春節是港澳居民赴內地旅游、探親訪友的“黃金期”。隨著“澳車北上”“港車北上”政策實施，港澳居民到內地更為便利，一家人駕車“北上”逛花市、辦年貨、吃團年飯、走親訪友，感受濃濃年味和“煙火氣”。內地旅客可以赴港澳體驗煙花匯演、花車巡游等豐富多彩的節慶活動。據香港旅游促進會公布的數據，農歷新年期間香港整體酒店入住率超過八成。在大灣區，春節醒獅深受人們喜愛，今年春節，香港、澳門的舞獅隊來到珠海，和珠海舞獅隊共舞一只“灣區雄獅”。在年俗文化的傳承中，大灣區居民之間的情感聯結和大灣區融合發展進一步增進。



劉結一提到，第十四屆全國政協委員有230多位來自港澳。四通八達的公路網絡、高效快捷的通關措施讓大灣區實現“一小時生活圈”，大大便利了港澳地區全國政協委員履職、工作和生活。一位今年春節從香港到廣州、深圳處理公務的港區全國政協委員用“一日千裡”形容大灣區的發展，非常貼切。



劉結一表示，建設大灣區是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略。五年前的2月18日，中共中央、國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》。五年來，大灣區成為我國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。去年4月，習近平總書記到廣東考察時提出，使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地。如今，大灣區經濟總量超過13萬億元，專利能力位居全球四大灣區之首，成為全球最具前景的增長極之一。



劉結一強調，全國政協始終關心香港、澳門的經濟社會發展，心系大灣區，通過多種形式圍繞大灣區建設協商議政。一年來，委員們就加快大灣區市場一體化、優化金融數據跨境合規體系、推進產業數字化建設、建立跨區域人才共享機制等各個方面為高水平推進大灣區深度融合、協同發展建言獻策；港澳地區全國政協委員在廣東多地調研，重點考察橫琴、前海、南沙等粵港澳合作發展平台，促進大灣區發展規劃綱要落實；全國政協還將圍繞“發揮港澳在我國建設更高水平開放型經濟新體制中的作用”等議題進行深入調研，推進粵港澳基礎設施“硬聯通”、規則制度“軟銜接”、民生互惠“心相融”。



劉結一表示，全國政協扎實開展民主監督，將“粵港澳大灣區發展規劃綱要落實情況及建議”列入全國政協圍繞“十四五”規劃開展民主監督的五年計劃，自2021年起連續三年組織視察團、調研組開展視察監督、會議監督等，形成民主監督報告，推動綱要落實。



劉結一說，這次大會期間，歡迎中外記者朋友們與來自港澳的委員多交流，了解港澳參與大灣區建設、融入國家發展大局的故事，也希望大家有機會到大灣區走一走，看一看。



（後方支援記者：袁曉麥，實習記者：趙人嬋）

