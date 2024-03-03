劉結一：政協展望新時代工作新局

全國政協十四屆二次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一（中評社 林艷攝） 中評社北京3月3日電（記者 林艶 郭至君）在3月3日下午舉行的全國政協十四屆二次會議新聞發布會上，副秘書長兼新聞發言人劉結一詳細闡述了人民政協自成立75年來的歷史角色和貢獻，并對今年的工作重點進行了展望。劉結一強調，2024年政協將緊密結合國家戰略需求，深化學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，確保政協工作高質量發展，為推進全面建設社會主義現代化國家匯聚更廣泛的共識和力量。



劉結一表示，今年是新中國成立75周年，也是人民政協成立75周年。人民政協走過75年的光輝歷程，在各個歷史時期都發揮了十分重要的作用。1949年9月，中國人民政治協商會議第一屆全體會議代行全國人民代表大會職權，為新中國誕生作了全面准備。1954年全國人民代表大會召開後，人民政協繼續在國家政治生活和社會生活以及對外友好活動中開展了許多工作，作出了重要貢獻。1978年中國共產黨十一屆三中全會以來，人民政協認真貫徹黨的理論和路綫方針政策，努力調動一切積極因素，團結一切可以團結的力量，為推進改革開放和社會主義現代化建設作出了重要貢獻。



劉結一說，中國特色社會主義進入新時代，以習近平同志為核心的中共中央對人民政協工作作出一系列重大部署。人民政協深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持人民政協性質定位，發揮專門協商機構作用，緊扣統籌推進“五位一體”總體布局、協調推進“四個全面”戰略布局，聚焦高質量發展，積極投身實現“兩個一百年”奮鬥目標、實現以中國式現代化全面推進中華民族偉大複興的偉大實踐，為黨和國家事業發展作出了新貢獻。



劉結一表示，2024年，人民政協將堅持黨的領導、統一戰綫、協商民主有機結合，發揚優良傳統、牢記政治責任，毫不動搖堅持中國共產黨的全面領導，把中國共產黨領導貫穿到人民政協各項工作之中。堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，更好地把學習成效轉化為政治協商、民主監督、參政議政能力，轉化為以高水平履職服務高質量發展實踐。緊緊圍繞推進中國式現代化履職盡責，加強思想政治引領，積極建言資政，廣泛凝聚共識，加強自身建設，為實現全年經濟社會發展目標任務匯聚智慧和力量。



（後方支援記者：袁曉麥，實習記者：趙人嬋）

