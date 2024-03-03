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韓國醫協今舉行抗爭大會 兩萬人參加
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2024-03-03 16:12:47
中評社香港3月3日電／韓國醫生集體罷工事件仍陷僵局。大韓醫師協會（醫協）今午號召全國醫生總動員大會，抗議政府增加醫科生名額。
據韓聯社今天報導，醫協緊急對策委員會當天下午2時在首爾汝矣島公園附近舉行“抗議醫學院擴招及必需醫療政策套餐的全國醫生總崛起大會”。醫協預計會有兩萬人參加活動。
星島網援引報導，韓國政府則強硬表明，如醫生在時限內不復工，會向實習住院醫生採取行政處分並採取法律行動。外界預料政府與醫生“硬碰硬”的局面會持續。
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