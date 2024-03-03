哈馬斯高官：若以色列接受要求　加沙可能停火

中評社香港3月3日電／巴勒斯坦武裝組織哈馬斯一名高級官員透露，如果以色列接受他們的要求，加沙可能在24至48小時內實現停火。



該名官員向法新社表示，如果以色列同意哈馬斯的要求，包括讓流離失所的巴勒斯坦人返回加沙北部以及增加人道主義援助，將為達成停火協議鋪平道路。



香港電台援引路透社報導，哈馬斯的代表抵達埃及首都開羅，與以色列就臨時停火協議談判。