東電將重啟清洗核電站除核設備管道作業

中評社香港3月3日電／東京電力公司決定擇日重啟清洗福島第一核電站多核素去除設備管道的作業。



管道去年10月清洗時，因過程中產生的氣體及廢水高壓流動，導致軟管從儲存罐脫落，2名工作人員接觸到溢出含高濃度放射性物質的廢水，他們當時無穿著防護衣，清洗作業暫停至今。



據香港電台報導，東電推出措施防止同類事件再發生，包括在儲存罐上設置膠板、規定全體作業人員須穿著防護衣，以及作業時在周圍設置圍欄等。原子能規制委員會認為措施無問題，東電爭取本月中旬重啟清洗作業。