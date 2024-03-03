中評社北京3月3日電／據經濟日報報導，，三亞市位於海南省南部，地處北緯18度，光照充足，降雨充沛，四季常青，有著“天然溫室”的美譽。憑借獨特的地理條件和氣候優勢，依托南繁科技創新，圍繞“高效、優質、生態”，推廣優良品種在本地種植，培育特色農產品品牌，進一步推動農業產業升級，全力打造熱帶特色高效農業，譜寫了農業增效、農民增收、農村增美的鄉村振興新篇章。



南繁種業是先導



三亞蔬果業繁榮有賴於南繁種業基地的賦能。三亞擁有南繁科研用地保護區面積10萬畝，常年入駐單位達600多家，已逐漸成為南繁單位最為密集的區域。每年冬春，來自全國各大農業科研機構的6000名專家人才匯聚於此，田地間、實驗室、人才小院處處可見他們的身影，培育出最適合生長在三亞市崖州區這片土地上的“致富苗”。



三亞常年與海南大學三亞南繁研究院、中國熱帶農業科學院等高校和科研院所密切合作，為農戶生產提供技術保障。“冬春季瓜菜生產的背後，有科研團隊支持。崖州灣科技城的入駐研究院專家會下田手把手教農民，把先進的種植技術帶到田地裡，實現科研成果就地轉化。”三亞瓊崖農業發展有限公司生產經營部工作人員黃成宏說。



“優良品種是生產優質冬春季瓜菜的保障。以豐產性好的‘南豇1號’為例，它耐低溫陰雨、耐弱光、耐運輸，適合在海南南部地區秋冬季保護地或露地栽培種植。近年來，三亞致力於推廣良種良苗，保障良種供應。其中，嫁接苗產量高、抗病蟲害能力強的冬春季瓜菜品種，深得農民讚揚。”海南大學三亞南繁研究院常務副院長楊小鋒介紹。



“我們推廣的種子種苗，不僅優質高產，價格也十分優惠，激發了農戶的積極性。”崖州區農業農村局局長陽超說，三亞依托三亞市熱科院、海南大學三亞南繁研究院等，以工廠化育苗方式集約化培育瓜菜種苗，並通過政府補貼的方式，以每株0.2元的價格提供給農戶。



來自崖州區的王明是受益的農戶之一。他告訴記者，沒有補貼前，購買1萬株茄子苗要花8000元，政府補貼後只需2000元，足足省了6000元。“節約下來的錢可以用來擴大種植規模或者發展其他產業，預算充足了很多。”王明說。

