中評社北京3月3日電／據經濟日報報導，2月18日，689名職工集體落戶中新天津生態城（以下簡稱“生態城”）的中國能源建設集團東北電力第三工程有限公司（簡稱“東電三公司”）節後順利復工復產。“東電三公司是天津濱海新區戶籍新政實施以來，由外地整體遷移落戶濱城的首家企業。”東電三公司經營計劃部副主任秦麗說。



2023年，生態城加快推動產城融合發展，主動服務京津冀協同發展，落戶東電三公司等實體項目14個，總投資額達42億元。一年來，生態城相關部門招引新加坡科技設計大學在生態城設立科研創新中心等項目，一汽豐田新能源工廠累計生產汽車8.9萬輛，吸引重卡電機電控研發生產基地、立和工貿總部基地等上下游企業落戶，新能源汽車產業成鏈成群；瀚博半導體高性能AI視覺芯片研發中心、光伏電池製造基地等項目落子布局，新材料產業勢頭強勁；生物醫藥產業園一期建成投用。



2023年是生態城開發建設15周年，一年來，生態城與時俱進拓展中新務實合作，在產業發展、城市建設、社會事業等領域取得顯著成效。2023年，生態城地區生產總值同比增長7.6%，工業總產值同比增長5.4倍，一般公共預算收入、實際使用內資、消費品零售額等指標同比均保持高速增長，經營主體數量超過3萬家。2023年，生態城實施高質量發展支撐引領行動，出台直播電商產業政策，設立政府性融資擔保基金，開展人才引育計劃，實現產業鏈、資金鏈、人才鏈精準對接。



儘管室外寒風陣陣，但置身生態城的“零能耗小屋”，仍能感到暖意。國網天津濱海公司營銷部工作人員賀瑞說：“這是一座能自己發電自己用的‘零能耗小屋’，室內氣溫可達22℃。小屋安裝了60片共計20千瓦的光伏板，在光照條件好的情況下每天可發電100千瓦時，實現綠電自給自足的同時還有餘電上網。”



國網天津濱海供電公司數據顯示，截至2023年底，生態城區域內分布式電源年發電量達2100萬千瓦時，其中1400餘萬千瓦時自發自用，餘電用於上網。



2023年，濱海新區綠電發展服務中心落戶生態城，超低能耗被動房住宅、零能耗建築展示中心等4個案例入選2023年天津市低碳（零碳）應用場景。2023年，生態城空氣質量優良天數全年占比近70%，綠化面積超過1100萬平方米，獲批全市首個國家環境健康管理試點，綜合遊客接待量突破1200萬人次。

