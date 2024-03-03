全國政協十四屆二次會議發布會全文

全國政協十四屆二次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一（中評社 林艶攝） 中評社北京3月3日電（記者 林艷 郭至君）全國政協十四屆二次會議新聞發布會3月3日下午3點在人民大會堂一層新聞發布廳舉行。大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況，並就全國政協履職情況、全過程人民民主、就業問題、中國經濟形勢、民營經濟發展、粵港澳大灣區建設、“一帶一路”等議題回答記者提問。以下是發布會問答全文：



全國政協十四屆二次會議副秘書長鄒加怡：女士們、先生們，各位媒體朋友們，下午好！現在舉行全國政協十四屆二次會議新聞發布會。我們今天的發言人是全國政協十四屆二次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一先生。我是全國政協十四屆二次會議副秘書長鄒加怡，今天的新聞發布會由我來主持。坐在左邊的這位是全國政協辦公廳新聞局局長周北川先生，他會協助我點請記者朋友提問。下面，先請劉結一先生介紹全國政協十四屆二次會議的總體安排，之後請媒體朋友們提問。



全國政協十四屆二次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一：女士們、先生們、記者朋友們：大家下午好！歡迎各位記者朋友報導全國政協十四屆二次會議！很高興與大家見面。據瞭解，共有3000多名中外記者踴躍報名採訪兩會，感謝大家對政協大會的關注和重視！大會秘書處新聞組將為你們的採訪報導做好服務工作。



2023年是全面貫徹落實中共二十大精神的開局之年，也是十四屆全國政協履職的起步之年。一年來，人民政協堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，認真貫徹落實中共中央決策部署，充分發揮專門協商機構作用，聚焦中心工作深入開展調查研究、協商議政、民主監督，各項工作實現良好開局，為黨和國家事業發展作出了新貢獻。



2024年是中華人民共和國成立75周年，也是人民政協成立75周年。開好這次政協大會，具有重大意義。我受大會秘書處委托，簡要介紹一下有關議程安排。全國政協十四屆二次會議將於明天下午3時在人民大會堂開幕，3月10日上午閉幕，會期6天。大會主要議程是：聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告；列席十四屆全國人大二次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告；審議通過全國政協十四屆二次會議政治決議、關於常委會工作報告的決議、關於全國政協十四屆一次會議以來提案工作情況報告的決議、關於全國政協十四屆二次會議提案審查情況的報告。大會將對本屆全國政協一年來的工作進行總結，對今年工作做出部署。全國政協將發揚優良傳統，牢記政治責任，緊緊圍繞中心服務大局，加強思想政治引領，積極建言資政，廣泛凝聚共識，加強自身建設，不斷開創新時代政協工作的新局面。



大會期間，將安排開幕會、閉幕會以及2次大會發言，委員各駐地分別舉行界別聯組會和多次委員界別小組會議，部分界別舉行1次界別協商會議。開幕會、閉幕會將邀請外國駐華使節旁聽。大會各項籌備工作已經準備就緒。

