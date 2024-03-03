政府提供“服務包”助力民企穩發展

中評社北京3月3日電／據北京青年報報導，全力抓落實 確保開門紅



北京市已制定出台促進民營經濟發展壯大行動方案，提出以更大力度優化涉企服務。北京青年報記者從市發改委獲悉，本市將深化“一件事”集成服務，用好“服務包”和12345企業服務熱線等機制，暢通民營企業訴求反映和問題解決渠道，解決一類問題、受益一批企業、助力一個行業，讓民營企業敢投資、能發展、得保護，給民營企業帶來更貼心服務和更多實惠。



昨日，北青報記者來到位於順義區張鎮的北京漢飛航空科技有限公司。走進加工車間，智能數字化加工設備正在趕制一批渦輪葉片，通過精密的打孔加工，保障渦輪葉片在航空發動機高達1800℃的高溫環境中保持高轉速運轉。



“可不要小看這巴掌大的葉片，它可以承受5輛小轎車的重量，並以每秒數百轉的速度作業。車間裡的智能化加工設備要給葉片毛坯精準打孔，同時不損傷葉片中的每個‘毛細血管’，從而保障葉片在超高溫度下作業。”北京漢飛航空科技有限公司總經理梅紹華介紹說，在飛機製造業領域，渦輪葉片是渦輪的主要零件，也是新型航空發動機和燃汽輪機關鍵零件之一，“渦輪葉片的製造如同芯片一樣。在行業內也有一個普遍的說法，航空發動機和燃汽輪機製造技術是‘製造業皇冠’，而渦輪葉片則是‘皇冠上的明珠’。”



由於渦輪葉片處在極高溫、極高轉速、複雜的交變載荷和巨大的壓力等極端條件下，對材料和製造工藝有極其嚴格的要求，導致加工製造難度極大。渦輪葉片如何大批量、高質量、高效率、高合格率和高一致性加工製造技術是世界性的難題。



為了啃下這塊硬骨頭，2021年，漢飛航空科技投資2億元並研製出多軸電加工機床、數控系統、工業軟件、數據采集和三維建模系統，建成了中國第一條，也是目前唯一一條航發單晶渦輪葉片數字化加工製造生產線，產品合格率達99%以上，一舉打破了國際封鎖。



梅紹華說，目前，企業已為我國多個新型號航空發動機和燃汽輪機進行了大批量、高質量、高效率、高成品率、高一致性地加工製造單晶渦輪葉片，產品合格率超98%，達到世界領先水平。“公司去年新建的200多台先進電加工機床，目前正進入訓練階段，預計今年可投入使用。屆時，公司將實現每年8萬至10萬的葉片生產規模。”

